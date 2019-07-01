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Emine Erdoğan’ın Tokyo’da Yunus Emre Enstitüsü ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Japonya temaslarında eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Tokyo’daki Yunus Emre Enstitüsü’nü de ziyaret etti.Japonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Tokyo’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Japonya temaslarında eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Tokyo’daki Yunus Emre Enstitüsü’nü de ziyaret etti.
Japonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Tokyo’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Cumhurbaşkanının programından bağımsız olarak ziyaretlerine devam eden Emine Erdoğan, bugünkü programı kapsamında önce Tokyo Camisi ardından da Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Emine Erdoğan’a eşlik eden Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref ATEŞ, gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyareti sırasında yetkililerle sohbet eden Emine Erdoğan, enstitü çalışanları ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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