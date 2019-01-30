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Emine ustanın elinden çıkan tespihler göz dolduruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:34 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 30 yıllık tespih ustası Ümit Balcılar ve eşi Emine Balcılar, birlikte yaptıkları el emeği tespihleri satarak geçimlerini sağlıyor.Ümit ve Emine Balcılar çiftinin evlerinin bir bölümüne kurdukları atölyede yaptıkları el emeği göz nuru tespihler göz dolduruyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 30 yıllık tespih ustası Ümit Balcılar ve eşi Emine Balcılar, birlikte yaptıkları el emeği tespihleri satarak geçimlerini sağlıyor.
Ümit ve Emine Balcılar çiftinin evlerinin bir bölümüne kurdukları atölyede yaptıkları el emeği göz nuru tespihler göz dolduruyor. Ümit Balcılar, tespih ustası olan babasının yanında tespih tanelerini ipe dizerek başladığı meslekte usta oldu. Balcılar daha sonra ticarete atıldı. Yaptığı ticarette başarılı olamayıp iflasın eşiğine gelen Ümit Balcılar, baba mesleği olan tespihçilik yapmaya karar verdi. Bu arada Emine Balcılar ile evlenen ve üç çocuğu olan Ümit Balcılar, eşine de tespih sanatını öğretti. Karı koca evlerinde kurdukları tespih atölyesinde 15 yıldan bu yana beraber tespih yapıp evlerinin geçimini sağlıyorlar.
Tespih yapmanın yorucu ve sabır isteyen bir meslek olduğunu söyleyen Emine Balcılar, “Eşime yardımcı oluyorum. Evleneli 15 yıl oldu. Eşimin yanında ben de kendisinden tespih yapmayı öğrendim. En iyi tespih bence doğal malzemelerden olur. Andız bitkisinden yapılan tespihler bence çok kaliteli. Belki birçok kişi için basit görünen bir meslektir ama biz bu işi bir ata mesleği olarak görüp yapmaktan da son derece keyif alıyoruz” dedi.
Eşine mesleği kendisinin öğrettiğini ancak eşinin kendisinden daha iyi bir tespih ustası haline geldiğini söyleyen Ümit Balcılar ise, “Bizim baba mesleği bu. 30 yıldır tespih ustalığı yapıyorum. Evimize atölye kurduk. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşime de tespih yapmayı öğrettim. Zamanla boynuz kulağı geçiyor. Şu anda benden daha iyi bir tespih ustası oldu. Her şeyden tespih yapılabilir ama en iyi tespih kehribardan olur. Zevk aldığımız bu işten evimizin geçimini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Emine ustanın elinden çıkan tespihler göz dolduruyor

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