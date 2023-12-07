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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza!

07.12.2023 21:44 | Son Güncelleme:
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Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza!

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik bir arıza meydana geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Eminönü ile Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.


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Anahtar Kelimeler:
tramvay Eminönü alibeyköy
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