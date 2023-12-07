Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza!

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik bir arıza meydana geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Eminönü ile Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Sabahın ilk saatlerinde, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızdan etkileyici bir kare. ????



Sis, şehrin üstünü örterken trenimiz başka bir dünyayı keşfetmek için yola çıkmış gibi ilerliyor. ☁️????#İstanbulunMetrosu #GeleceğinRaylarda #T5 #Eminönü #Alibeyköy pic.twitter.com/zdukZLm81n — Metro İstanbul (@metroistanbul) December 7, 2023







