HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercinleri ezdi

Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercinleri ezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

Eminönü Meydanı'nda tur atan bir kişi aracını üzerine sürerek onlarca güvercini öldürdü.

Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle güvercinleri ezdi

Olay, sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Sürücü kaçarken çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlarca güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı duruma tepki gösterdi.

"SON SÜRAT KUŞLARI EZEREK GEÇTİ"

Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" dedi.

eminonu-meydaninda-otomobiliyle-guvercinleri-ezdi_2526_dhaphoto3

"İŞLEM YAPILMASI İÇİN GÜVERCİNLERİN SAHİPLİ OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER""

"Şikayette bulunmak için karakola gittim" diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor " diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Nef dijital satış ofisi “Nef Online” açıldıNef dijital satış ofisi “Nef Online” açıldı
Koronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildiKoronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildi
Anahtar Kelimeler:
Eminönü Meydanı güvercin

En Çok Okunan Haberler

Araç alım satımda yeni dönem

Araç alım satımda yeni dönem

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı!

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Playstation 4

Playstation 4

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
Metin Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu’na tepki: Bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil

Metin Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu’na: Sorumsuzluk

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geldi mi?

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geldi mi?

Nef dijital satış ofisi “Nef Online” açıldı

Nef dijital satış ofisi “Nef Online” açıldı

Son dakika! Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Meydanda maskesiz dolaşan kadına 3 bin 150 TL ceza

Meydanda maskesiz dolaşan kadına 3 bin 150 TL ceza

15 günlük bebek koronavirüsü yendi

15 günlük bebek koronavirüsü yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.