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  4. Eminönü'nde emniyet kemeri takmayan taksiciden ilginç cevap: Sıkıyor

Eminönü'nde emniyet kemeri takmayan taksiciden ilginç cevap: Sıkıyor

04.04.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te denetime takılan taksicilerin belgeleri ve ihlal yapıp yapmadıkları kontrol edildi. Denetim sırasında emniyet kemeri takmayan taksiciye 196 lira ceza kesilirken taksici, ''Emniyet kemerinden kaynaklı ceza yedim. Bütün gün emniyet kemeri takmak sıkıyor, rahatsız ediyor. Yapacak bir şey yok" derken, başka bir taksici, "Bugüne kadar hiç ceza yemedim. Orucun vermiş olduğu dalgınlıktan kaynaklı ehliyetimi evde unutmuşum'' açıklamasında bulundu.

Eminönü'nde emniyet kemeri takmayan taksiciden ilginç cevap: Sıkıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Eminönü Kennedy Caddesi'nde taksicilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kısa mesafe, yolcu seçme gibi konularda ihlal yapıp yapmadıkları kontrol edildi.

"EMNİYET KEMERİ TAKMAK SIKIYOR"

Denetim sırasında emniyet kemeri takmayan taksiciye 196 lira ceza kesildi. Taksici, "Emniyet kemerinden kaynaklı ceza yedim. Bütün gün emniyet kemeri takmak sıkıyor, rahatsız ediyor. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Ehliyetini evde unuttuğunu söyleyen Hülya Yiğit isimli taksiciye de 427 lira para cezası kesildi. Yiğit, "Bugüne kadar hiç ceza yemedim. Orucun vermiş olduğu dalgınlıktan kaynaklı ehliyetimi evde unutmuşum. Sahuru yaptıktan sonra taksiye çıktım. Ben yasal çalışıyorum ama benim dalgınlığım yüzünden yaşamış olduğum bir ceza bu. Kaçak olarak çalışanlar var. Düzgün işini yapan şoförleri de kötüye çekenlere ders olsun. Uygulamalar çok güzel" dedi

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CEZA YEDİ SANIP POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Denetime giren ve belgesindeki barkodu kontrol edilen taksici ceza yediğini sanarak polise tepki gösterdi. Taksici, "Eksik bir şey varsa ceza yaz. Taksi şoförü belgesinde barkod olmadığı için ceza yedim. Barkod var. Sistemde bakıldığında görülüyor. Bunu görerek bana ceza yazıyorsunuz ayıptır" diyerek tepkisini dile getirdi. Polis memurları taksi şoförüne yaptıkları kontrolde eksik belgesi olmadığını açıklamaya çalıştılar. Taksi şoförü durumu anladığında memurlara teşekkür edip, özür diledi.

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(DHA)

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