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Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:09 | Son Güncelleme

İstanbul Eminönü’ndeki balıkçıların tahliyesine ilişkin mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.

Eminönü'ndeki balıkçıların tahliyesi için mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Tahliyeye ilişkin yasal süreç devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup "yürütmeyi durdurma" kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Eminönü balıkçı tahliye istanbul

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