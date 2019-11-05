Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü'ndeki balıkçıların tahliyesi için mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Tahliyeye ilişkin yasal süreç devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup "yürütmeyi durdurma" kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir." dedi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup "yürütmeyi durdurma" kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 5, 2019



