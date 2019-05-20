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Emlakçı cinayetinin arkasından kan davası çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’da birkaç gün önce piknik alanında başından vurulan Gazi Gül’ün 13 yıllık kan davası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Gazihan Dede Piknik ve Mesire Alanı’nda park ettiği 35 DD 6477 plakalı otomobilinin yanında başından ve göğsünden vurulan 36 yaşındaki Gazi Gül’ün cansız bedeni bulunmuştu.

Emlakçı cinayetinin arkasından kan davası çıktı

Adıyaman’da birkaç gün önce piknik alanında başından vurulan Gazi Gül’ün 13 yıllık kan davası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Gazihan Dede Piknik ve Mesire Alanı’nda park ettiği 35 DD 6477 plakalı otomobilinin yanında başından ve göğsünden vurulan 36 yaşındaki Gazi Gül’ün cansız bedeni bulunmuştu. Gazi Gül’ün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri fail ya da faillerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları ve araştırmaları sonucunda, olayın 13 yıl öncesine dayanan kan davasından kaynaklandığı belirlendi. Jandarma ekipleri cinayetin faili konusunda ise Hüseyin Arslan ismine ulaşarak, şahsı Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde saklandığı evde gözaltına aldı. Cinayet olayında kullanılan tabanca ile birlikte yakalanan Hüseyin Arslan, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kan davası çıktı
Olay günü piknik alanına giden Gazi Gül’ün, 13 yıl önce aralarında 2 kişinin öldüğü olaydan dolayı aralarında husumet bulunan kan davalısı Hüseyin Arslan ile karşılaştığı ortaya çıktı. Aralarında çıkan tartışma üzerine Hüseyin Arslan’ın yanında bulundurduğu tabancasını alarak Gazi Gül’ü 1 el göğsünden 1 el de başından vurarak öldürdüğü belirlendi.

Olaydan sonra hemen evine gitti
13 yıl önceki husumetten dolayı Gazi Gül’ü öldüren Hüseyin Arslan olaydan hemen sonra otomobiline binerek şehir merkezine geldi. Arslan, Sümerevler Mahallesi’ndeki ikametinde birkaç saat kaldıktan sonra evden dışarı çıkacağı esnada ikamet çevresinde kendisini bekleyen jandarma ekiplerine yakalandı.

Geride 2 küçük çocuk bıraktı
Gazi Gül’ün yaklaşık 5-6 yıl önce evlendiği ve 2 ve 4 yaşlarında 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Gazi Gül’den geriye babasız büyüyecek 2 çocuk kalırken cinayeti işleyen Hüseyin Arslan’ın da olayı itiraf ettiği ortaya çıktı.
Karakolda ifadesi tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Arslan, yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Emlakçı cinayetinin arkasından kan davası çıktı

Emlakçı cinayetinin arkasından kan davası çıktı

Emlakçı cinayetinin arkasından kan davası çıktı

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