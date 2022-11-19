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  4. Emlakçıdan akılalmaz tuzak! Ev almak isteyen müşteri başına gelenlere inanamadı…

Emlakçıdan akılalmaz tuzak! Ev almak isteyen müşteri başına gelenlere inanamadı…

19.11.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de gerçekleşen ve ev almak isteyen herkesin dikkat etmesi gereken olayda emlakçı kurduğu tuzakla müşterisinin paralarını akılalmaz bir tuzakla çaldı. Ev alması için aracı oldukları müşterinin bankadan kredi olarak çektiği paranın araçta bırakılan 1 milyon lirasını, hazırladıkları tuzakla ele geçirdiler. Paraları çalan 2 emlakçı çalışanı ile birlikte suç ortağı 4 kişi yakalandı.

Emlakçıdan akılalmaz tuzak! Ev almak isteyen müşteri başına gelenlere inanamadı…

Emlakçıdan büyük tuzak! Mersin'de ev almak için aracı oldukları müşterinin bankadan kredi olarak çektiği paranın araçta bıraktığı 1 milyon lirasını, hazırladıkları akıl almaz tuzakla çalan 2 emlakçı çalışanı ile birlikte suç ortağı 4 kişi yakalandı. Hırsızlık anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polise başvuran A.K. isimli şahıs, Tece Mahallesi'nde ev almak için Erdemli ilçesindeki bir banka şubesinden 1 milyon 700 bin lira kredi çektiğini, paralarla birlikte kendisine aracı olan emlakçı çalışanlarıyla tapu dairesine gitmek yerine çeşitli bahanelerle emlak ofisine götürüldüğünü, bu sırada araçta bıraktığı 1 milyon lira paranın çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

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1 MİLYON LİRAYI ALIP KAÇTILAR

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, civardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, müşteriye ait aracın park halindeki kapısının uzaktan kumanda ile açıldığı ve emlakçı çalışanları A.C. ve G.S ile irtibatlı olan E.D.B tarafından araç içerisindeki 1 milyon liranın çalınarak yakındaki araçta bekleyen B.M. ile birlikte olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

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PARALARI FARKLI KUYUMCULARA VERDİLER

Araştırmalarına titizlikle devam eden ekipler, zanlıların paraları ormanlık alana ticari taksi ile gelen A.M. adlı şahsa verdiği, bu şahsın da paraları daha sonra geri almak üzere farklı kuyumculara verdiği tespit edildi. Bu kuyumculara ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise verilen paraların A.M.'nin eşi D.M. tarafından bir kısmı altın olacak şekilde geri alındığı belirlendi.

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2 EMLAKÇI ÇALIŞANI İLE BİRLİKTE SUÇ ORTAĞI 4 KİŞİ YAKALANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, emlakçı çalışanları A.S. ve G.S ile birlikte suça karıştıkları belirlenen B.M., D.M., E.D.B. ve İ.K. gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen paraların bir kısmı müştekiye teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.M. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

İHA

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Emlakçı Hırsız Kuyumcu Mersin para dolandırıcı ev almak müşteri

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