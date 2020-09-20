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Emlakçıdan emlakçıya molotofkokteyli ile saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Adana'da, emlakçı C.B.'nin (60) iş yerine gece molotofkokteyli atan Serkan B. (32) yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.B emniyetteki ifadesinde "Beni sürekli tehdit ediyordu ama kendisini tanımıyorum. Dediğine göre kendisi de emlakçıymış" dedi.

Emlakçıdan emlakçıya molotofkokteyli ile saldırı

Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Serkan B., kadın emlakçı C.B.'nin iş yerine molotofkokteyli attıktan sonra kayıplara karıştı. Serkan B. sokakta devriye gezen bekçiler tarafından yakalandı. İş yerindeki yangın ise büyümeden söndürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda molotofkokteylini kendisinin atmadığını savundu. Serkan B.'den şikayetçi olan C.B ise emniyetteki ifadesinde "Beni sürekli tehdit ediyordu ama kendisini tanımıyorum. Dediğine göre kendisi de emlakçıymış" dedi.

Serkan B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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