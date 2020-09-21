Emmy ödüllerini 2020'de kazananların tam listesi

Emmy ödüllerinin 72'ncisi Los Angeles'ta komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda sosyal mesafe kuralları gereği neredeyse boş bir salonda gerçekleşti. Kimmel'a Jennifer Aniston, Ozark'tan Jason Bateman ve Anthony Anderson gibi yıldızların sunuculuk yaparak eşlik ettiği törende yeşil perde teknolojisinden çok büyük oranda yararlanıldı.

Kimi adayların oturma odalarına düzenlenen bağlantılarla dağıtılan ödüller sayesinde dünyanın dört bir yanından katılım sağlandı.

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından büyük çapta gerçekleşen ilk ödül töreni olan Emmy'ler, müzik performansları ve ödül araları olmadan dağıltıldı.

Adayların oturma odalarına gerçekleşen ya da farklı etkinlik alanlarına yapılan bağlantılarla gerçekleşen törene Kanada yapımı "Schitt's Creek" komedi dallarında bütün ödülleri toplayarak damga vurdu.

Bu yıl son sezonu yayınlanan Schitt's Creek, dokuz dalda ödül kazanarak Emmy'lerin komedi dalındaki rekorunu kırdı.

ABD televizyon devi HBO'nun Succession adlı yapımı ise en iyi dram dizisi, en iyi erkek oyuncu, dram dalında en iyi senaryo ve en iyi yönetmen kategorilerinde ödülleri kucakladı.