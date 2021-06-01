Emniyet atama sonuçları açıklandı mı? İşte POLNET üzerinden EGM atama sonuçları sorgulama sayfası...

2021 senesi Genel Atama çalışmaları çerçevesinde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerinde çaılşan personeller emniyet atama sonuçlarını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü atamalar ile ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Yapılacak olan atamalar POLNET sistemi ile duyurulacak. Peki emniyet atama sonuçları açıklandı mı?

EMNİYET ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? EGM ATAMA SONUÇLARI VE POLNET SORGULAMA SAYFASI...

Emniyet Genel Müdürlüğü son gelişmelere göre 21.526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin yapıldığını ilan etti. EGM'den yapılmış olan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir."

EGM aynı zamanda 1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (10.329) personelin, 2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (10.845) personelin, 2’inci bölgeden 2’inci bölgeye ise (352) personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıklayıp şu ifadeleri de kullandı: