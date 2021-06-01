HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Emniyet atama sonuçları açıklandı mı? İşte POLNET üzerinden EGM atama sonuçları sorgulama sayfası...

Emniyet atama sonuçları açıklandı mı? İşte POLNET üzerinden EGM atama sonuçları sorgulama sayfası...

01.06.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü atama sonuçları personeller tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2021 senesi Genel Atama çalışmaları çerçevesinde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerinde bulunan personeller emniyet atama sonuçlarını merak edip araştırmaya koyuldu. Atama sonuçları POLNET üzerinden yayınlanacak. Peki emniyet atama sonuçları açıklandı mı? İşte EGM atama sonuçları sorgulama sayfası...

Emniyet atama sonuçları açıklandı mı? İşte POLNET üzerinden EGM atama sonuçları sorgulama sayfası...

2021 senesi Genel Atama çalışmaları çerçevesinde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerinde çaılşan personeller emniyet atama sonuçlarını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü atamalar ile ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Yapılacak olan atamalar POLNET sistemi ile duyurulacak. Peki emniyet atama sonuçları açıklandı mı?

EMNİYET ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? EGM ATAMA SONUÇLARI VE POLNET SORGULAMA SAYFASI...

Emniyet Genel Müdürlüğü son gelişmelere göre 21.526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin yapıldığını ilan etti. EGM'den yapılmış olan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir."

EGM aynı zamanda 1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (10.329) personelin, 2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (10.845) personelin, 2’inci bölgeden 2’inci bölgeye ise (352) personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıklayıp şu ifadeleri de kullandı:

"Ayrıca 1’inci bölgedeki (30.915), 2’inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir."

EGM ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet tayin sonuçları, başvuruda bulunmuş olan polislerin cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilecek. Aynı zamanda ataması yapılan personeller Pol-Net sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile beraber giriş yaparak atama bilgisine ulaşabilmekte.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı!1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı!
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
atama polis

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! Bugün itibarıyla başladı

Bakan Koca duyurdu! Bugün itibarıyla başladı

Normalleşme sonrası akın ettiler! Kuyruğun sonu görünmedi

Normalleşme sonrası akın ettiler! Kuyruğun sonu görünmedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

THY, 8 ülkeden gelenleri 14 gün karantinaya alacak

THY, 8 ülkeden gelenleri 14 gün karantinaya alacak

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.