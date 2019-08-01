Emniyet Müdürü dolandırıcıların yeni yöntemini anlatarak vatandaşları uyardı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde huzur toplantıları düzenlemeye devam ediyor.

Medrese Ali Bey Mahallesi'nde bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar polise istek ve sıkıntılarını aktardı. Vatandaşlara suçlarla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, broşür de dağıttı.

VATANDAŞLARI UYARDI



Kurt, burada yaptığı konuşmada, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dolandırıcıların her geçen gün farklı yöntemlerle vatandaşları kandırmaya çalıştığını belirten Kurt, "Vatandaşları telefonla arayan dolandırıcılar kendini polis olarak tanıtarak 'paranı teröristlere kaptırmışsın, terörist soruşturması yapacağım, FETÖ soruşturması yapacağım; bankada paran, evde altının var mı getir bakayım şunları' diyerek vatandaşları kandırıyor. Lütfen bunlara inanmayın. Devletin parası da gücü de imkanı da var. Operasyon yapacaksak devletimiz bize her türlü imkanı veriyor. Böyle bir şeye inanmayın." diye konuştu.