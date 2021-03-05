Emniyet'ten flaş EBA uyarısı: EBA adı kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü son olarak yaptığı açıklamayla vatandaşları EBA adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık konusunda uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI YAPILDIĞI BELİRTİLEN LİNKLER

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adı kullanılarak ücretsiz tablet dağıtımı yapıldığını belirten ve içeriğinde zararlı yazılım ( virüs ) linkleri bulunan kısa mesajların gönderildiği ve bu yöntem ile vatandaşlarımızın mağdur edildiği görülmüştür.

Kaynağı belli olmayan linklere tıklanmaması, vatandaşlarımızın ve kullanmış oldukları mobil cihazların güvenlikleri açısından önemli olmakla birlikte, bu tarz içeriklere itibar edilmemesi ve konunun en yakın kolluk birimine bildirilmesi önem arz etmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

EBA adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine dikkat!!!https://t.co/jfm75yaqIZ pic.twitter.com/wnwh0ZU6T4 — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 5, 2021



