HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyet'ten nokta operasyon! Hakkari'de polis aracına ateş eden 3 terörist böyle yakalandı

Emniyet'ten nokta operasyon! Hakkari'de polis aracına ateş eden 3 terörist böyle yakalandı

23.10.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca ateş eden teröristleri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda teröristler kıskıvrak yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda kalaşnikof, silah ve bomba atar ele geçirildi. 3 teröristin teslim olma anları ise saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar...

Emniyet'ten nokta operasyon! Hakkari'de polis aracına ateş eden 3 terörist böyle yakalandı

Hakkari Yüksekova’da dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin Yüksekova Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdiklerinin belirlenmesi üzerine çevre güvenliği alınarak bölgeye takviye unsurlar gönderildi.

Müştemilatta bulunan şahıslara yönelik Polis Özel Harekat unsurlarınca "teslim ol" çağrısı yapıldı.

11

TERÖRİSTLER SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

TRT Haber'in haberine göre, şahısların çağrıya uymayarak kaçmaya çalışması üzerine hareket geçildi ve yapılan operasyonda "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş., Vesim A. ve Reber S. isimli 3 PKK/KCK Terör örgütü mensubu, üzerlerinde bulunan kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve tabanca ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.

12

TERÖRİSTLERİN TESLİM OLMA ANLARINA ULAŞILDI

Teröristlerin yakalanma anları saniye saniye kaydedilirken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

f94ad243-60fd-48aa-b136-176fc3026543

Şüphelilerin işlemlerine Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediliyor.

c5a5b952-3c8d-4923-82c7-ba3a6ccca100

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEAŞ'a büyük şok! Önce El-Bab sonra İstanbul...DEAŞ'a büyük şok! Önce El-Bab sonra İstanbul...
Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'
Hepsi çöpten çıktı: Tam 14 tane çeyrek, yüreğim cız ettiHepsi çöpten çıktı: Tam 14 tane çeyrek, yüreğim cız etti
Anahtar Kelimeler:
polis Hakkari terörist

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

İstanbul'da hırsız vahşeti! Boğazını keserek öldürdüler

İstanbul'da hırsız vahşeti! Boğazını keserek öldürdüler

Ayrılık kararı üzmüştü! Güldür Güldür paylaşımı

Ayrılık kararı üzmüştü! Güldür Güldür paylaşımı

Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

Pes dedirten düzenek! Araçlardan böyle mazot çalmışlar

Pes dedirten düzenek! Araçlardan böyle mazot çalmışlar

İlginizi Çekebilir

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.