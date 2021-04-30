Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge: Toplumsal olaylarda görüntü ve ses kaydetmek artık yasak

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" savunulurken, ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği öne sürüldü.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verildiği bilgisi yer alıyor.

REZAN ÖPÖZDEMİR: GENELGEYLE BU KARAR ALINAMAZ

Habertürk canlı yayınında da söz konusu genelge "Para Gündem" programında masaya yatırıldı.

Hukuçu Dr. Rezan Epözdemir genelgeyle ilgili yaptığı yorumda "Genelgeyle bu kararın alınması mümkün değil. Bunun kanunla yapılması gerekir" dedi.

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ise söz konusu genelgeyle "Polis ne yapacak da bu engelleniyor?" diye bir algı oluşabileceğini belirtti.

