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Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge: Toplumsal olaylarda görüntü ve ses kaydetmek artık yasak

30.04.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelge tartışma yarattı. Söz konusu genelgede, toplumsal olaylarda polislerin görüntü ve seslerinin kaydedilmesi yasaklandı.

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge: Toplumsal olaylarda görüntü ve ses kaydetmek artık yasak

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, eylemler sırasında ses ve görüntü alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verildiği bilgisi yer alıyor.

Söz konusu genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" savunulurken, ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği öne sürüldü.

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildi.

ÇHD AÇIKLAMA YAPTI

ÇHD İstanbul Şubesi'nden genelgeye ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs öncesi personelini garantiye alma genelgesi." ifadelerine yer verildi.

GENELGE

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Habertürk canlı yayınında da söz konusu genelge "Para Gündem" programında masaya yatırıldı.

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Hukuçu Dr. Rezan Epözdemir genelgeyle ilgili yaptığı yorumda "Genelgeyle bu kararın alınması mümkün değil. Bunun kanunla yapılması gerekir" dedi.

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Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ise söz konusu genelgeyle "Polis ne yapacak da bu engelleniyor?" diye bir algı oluşabileceğini belirtti.

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