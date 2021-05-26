Emniyet Teşkilatı'ndan polislerle ilgili çok önemli karar! 10 yıl şartı getirildi...

Emniyet Teşkilatı tarafından kararlaştırılıp duyurulan gelişmeye göre branşa aktarılan personelin bulunduğu branştan ayrılamama süresi kararlaştırıldı. Yeni karara göre branşa aktarılan personel, artık 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de de yayınlandı.

EMNİYET TEŞKİLATI'NDA POLİSLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ SÜRE KARARI!

Polislerle ilgili oldukça önemli bir süre kararı getirildi. "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre belirtilen usule göre branşa aktarılmış olan personel, idare tarafından görülen gereklilik üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi haricinde 10 sene süreyle branştan ayrılamayacak.

Yine karara göre 10 sene dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlayacak. Çevik kuvvet birimlerinde 6 sene çalışan personel, 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi, yine de genel hizmet kadrosuna aktarılacak.

Söz konusu kararın eski hali ise şöyleydi:

"(1) Hizmet öncesinde polis eğitim ve öğretim kurumlarında branşa aktarmaya esas özel alan eğitimi verilmesi halinde, eğitimi başarıyla bitiren ve eğitim sonu sınavda başarılı olup aday polis memuru olarak Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanan personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan eğitimlerine uygun branşlara aktarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç, 10 yıl süre ile branştan ayrılamaz. 10 yıl süre dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlar.”

