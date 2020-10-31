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Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Zonguldak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Zonguldak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Ereğli bölgesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda B.Ç.(28) isimli şahıs yapılan takip sonucu Narkotimlerce kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinden 12 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen B.Ç. (28) isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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