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  4. Emrah 15 yıl sonra sahneye çıktı! Son halini görenler yorum yağdırdı

Emrah 15 yıl sonra sahneye çıktı! Son halini görenler yorum yağdırdı

17.07.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkule yatırım yaparak geliriyle yaşayan ve gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Emrah, 15 yıl sonra ilk kez sahne aldı. Emrah'ın son halini görenler "Yaşlanınca karizmatik oldu" yorumlarında bulundu.

'Küçük Emrah' olarak bilinen şarkıcı ve oyuncu Emrah hem şarkılarıyla hem de dizileriyle adını hafızalara yazdıran bir isim. Son yıllarda gözlerden uzak yaşayan ve yatırımlarını da gayrimenkule yaparak dikkat çeken şarkıcı 15 yıl sonra sahneye çıktı.

Kıbrıs'daki uzun yıllar sonra sahne alan Emrah, sahnede sevenlerine birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

SnobMagazin'in haberine göre; kostümü ile ilgili konuşan Emrah, "Uzun zaman sonra sahne alınca çok şık olmak istedim. Heyecanlıydım ama sizlerle buluşunca biraz rahatladım" dedi.

Emrah, Çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "15 seneyi aşkın bir süredir sahne almıyorum. Aslında çok öyle ayarlanmış bir şey değil bu. Çok yoğundum o yüzden oldu. Çok özledim diyebilirim. Sevilen şarkılarımı beni sevenler ile söylemekten büyük keyif alıyorum. Sürekli mesajlar geliyordu, görenler soruyordu ne zaman sahneye çıkacaksınız diye ama bu gün buraya nasip oldu" diyerek heyecanını ve düşüncelerini dile getirdi.

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TRİBUTE ALBÜM GELİYOR

Eski şarkılarından oluşan bir tribute albüm hazırlığında olan ve birbirinden değerli sanatçıların bu şarkıları seslendireceğini dile getiren Emrah, "Çok değerli sanatçılar var. Onların o albümde olmaları ayrıca bir heyecan ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zaman sonra şarkıları söyleyenleri de size açıklarız. Eylül gibi sanırım yayınlanacak." dedi.

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