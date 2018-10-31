Emrah Nayci sağ olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şırnak Jandarma Komutanlığınca, Gabar Dağı bölgesinde bulunan Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda biri sağ, ikisi ölü olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sağ ele geçirilen teröristin, örgütün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu "Fedakar Cizir" kod adlı Emrah Nayci olduğu tespit edildi.

Şırnak'ın Cudi Dağı Helanipir Tepe kırsalına sabah saatlerinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilenlerle birlikte Şırnak'ta etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı 9'a yükseldi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

AA

