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EMUI 10.1 güncellemesini alacak ürünler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Huawei Amerika’nın yaptırımlarına rağmen güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Google ile arası açıldıktan sonra kendi çözümü olan Huawei Mobile Servisi kullanıma sunan Huawei, şimdi de EMUI 10.1 ve Magic UI 3.1 güncellemesini alacak olan modellerini açıkladı.

EMUI 10.1 güncellemesini alacak ürünler

Bir hayli kabarık bir liste ile karşımıza çıkan Huawei, neredeyse son 2 yıl içerisinde tanıttığı tüm telefonlarına bu güncellemeyi sunacak. Bir dizi yenilik ile gelecek olan bu güncelleme ile sistem kararlılığında da artış yaşanacak.

Kamera optimizasyonu ve karanlık temayı daha efektif şekilde kullanmak için iyileştirmeler ile gelecek olan bu güncelleme, 2020’nin ilk yarısına kadar vaat edilen tüm telefonlara gelecek gibi görünüyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri güncellemeleri alacak olan Huawei ve Honor modelleri ile baş başa bırakalım.

EMUI 10.1 ve Magic UI 3.1 alacak Huawei ve Honor modelleri

  • Huawei P30
  • Huawei P30 Pro
  • Huawei Mate 30
  • Hauewi Mate 30 Pro
  • Huawei Mate 30 5G
  • Huawei Mate 30 Pro 5G
  • Huawei Mate 30 RS Porsche Design
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20X
  • Huawei Mate 20X 5G
  • Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  • Huawei Mate X
  • Huawei Mate Xs
  • Huawei Nova 6
  • Huawei Nova 6 5G
  • Huawei Nova 6 SE
  • Huawei Nova 5
  • Huawei Nova 5 Pro
  • Huawei Nova 5i
  • Huawei Nova 5i Pro
  • Huawei Nova 5Z
  • Honor V30
  • Honor V30 Pro/View30 Pro
  • Honor 20
  • Honor 20 Pro
  • Honor 20S
  • Honor V20/View20
  • Honor Magic 2
  • Honor 9x
  • Honor 9X Pro
  • Honor 20 Youth Edition
  • Honor 10
  • Honor 20i
  • Honor 20 lite
  • Honor 10i
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Anahtar Kelimeler:
Huawei EMUI EMUI 10.1 Magic UI 3.1 Honor güncelleme

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