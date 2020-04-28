EMUI 10.1 güncellemesini alacak ürünler

Bir hayli kabarık bir liste ile karşımıza çıkan Huawei, neredeyse son 2 yıl içerisinde tanıttığı tüm telefonlarına bu güncellemeyi sunacak. Bir dizi yenilik ile gelecek olan bu güncelleme ile sistem kararlılığında da artış yaşanacak.

Kamera optimizasyonu ve karanlık temayı daha efektif şekilde kullanmak için iyileştirmeler ile gelecek olan bu güncelleme, 2020’nin ilk yarısına kadar vaat edilen tüm telefonlara gelecek gibi görünüyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri güncellemeleri alacak olan Huawei ve Honor modelleri ile baş başa bırakalım.

EMUI 10.1 ve Magic UI 3.1 alacak Huawei ve Honor modelleri