EMUI 11 beta testi başladı! İşte EMUI 11 beta testine katılabilecek Huawei telefonları

Huawei EMUI 10 ile kullanıcılarına karanlık mod, yeni animasyonlar ve geliştirilmiş gizlilik özellikleri gibi birçok yenilik sunmuştu hatırlarsanız. Çinli firma geçtiğimiz günler gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2020'de ise EMUI 11'in yeniliklerini tanıttı ve EMUI 11'in özelliklerini tüketicilere sundu. Huawei şimdi ise EMUI 11 beta testi için yeni bir adım attı.
EMUI 11 Beta testi kullanıcılar için başladı. Bazı Huawei telefon kullanıcıları, EMUI 11'i denemeye şimdiden başlayabilecek. Fakat bunun için ilgili telefonların Huawei Türkiye tarafından ithal edilmesi, Bootloader kilidinin açılmamış olması, Root yapılmamış olması ve donanımının veya yazılımının değiştirilmemiş olması gerekiyor. Kayıtlar ise 14 Ekim'e kadar sürecek.
EMUI 11 Beta test programına katılmak isteyen kullanıcıların izlemesi gereken birkaç adım var. Bunlar;
EMUI 11'nin özelliklerinden biri ''Her Zaman Açık Ekran (AOD)'' seçeneği. Bu seçenek ile kullanıcıları her zaman açık ekranlarını kendi zevklerine göre kişiselleştirebiliyor.
Çoklu görev seçenekleri desteği de EMUI 11 ile geliyor. Böylece EMUI 11 yüklü Huawei ve Honor cihaz kullanıcıları, çoklu pencere modları yoluyla uygulamaları başka bir uygulamayla yan yana kullanabiliyor. İstenilen uygulama da yeniden boyutlandırılabiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum