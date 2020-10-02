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EMUI 11 beta testi başladı! İşte EMUI 11 beta testine katılabilecek Huawei telefonları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

EMUI 11'i geçtiğimiz günlerde tanıtan Huawei, EMUI 11 Beta testini başlattı. Huawei, EMUI 11 Beta kullanıcı testi ile Huawei akıllı telefon kullanıcılarından geri bildirim alacak ve buna göre EMUI 11 arayüzünü en iyi hale getirmeye çalışacak.

EMUI 11 beta testi başladı! İşte EMUI 11 beta testine katılabilecek Huawei telefonları

Huawei EMUI 10 ile kullanıcılarına karanlık mod, yeni animasyonlar ve geliştirilmiş gizlilik özellikleri gibi birçok yenilik sunmuştu hatırlarsanız. Çinli firma geçtiğimiz günler gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2020'de ise EMUI 11'in yeniliklerini tanıttı ve EMUI 11'in özelliklerini tüketicilere sundu. Huawei şimdi ise EMUI 11 beta testi için yeni bir adım attı.

TESTE KATILMAK İÇİN BAZI ŞARTLAR VAR

EMUI 11 Beta testi kullanıcılar için başladı. Bazı Huawei telefon kullanıcıları, EMUI 11'i denemeye şimdiden başlayabilecek. Fakat bunun için ilgili telefonların Huawei Türkiye tarafından ithal edilmesi, Bootloader kilidinin açılmamış olması, Root yapılmamış olması ve donanımının veya yazılımının değiştirilmemiş olması gerekiyor. Kayıtlar ise 14 Ekim'e kadar sürecek.

EMUI 11 BETA TESTİNE NASIL KAYIT OLUNUR?

EMUI 11 Beta test programına katılmak isteyen kullanıcıların izlemesi gereken birkaç adım var. Bunlar;

  • Buraya tıklayarak "Huawei Friendly User Test" uygulamasını indirin.
  • Uygulamaya Huawei ID'niz ile giriş yapın.
  • ''Kişisel'' bölümünden ''Projeye katıl'' bölümünü girin ve ilgili projeyi seçin.
  • Bir süre sonra HOTA yükseltme bildirimi alacak ve telefonunuzu EMUI 11 beta'ya güncelleyeceksiniz.

EMUI 11 BETA TESTİNE KATILABİLECEK HUAWEİ TELEFONLAR

  • Huawei P40 Pro
  • Huawei P40
  • Huawei Mate 30 Pro

EMUI 11 ÖZELLİKLERİ

EMUI 11'nin özelliklerinden biri ''Her Zaman Açık Ekran (AOD)'' seçeneği. Bu seçenek ile kullanıcıları her zaman açık ekranlarını kendi zevklerine göre kişiselleştirebiliyor.

EMUI 11 özellikleri

Çoklu görev seçenekleri desteği de EMUI 11 ile geliyor. Böylece EMUI 11 yüklü Huawei ve Honor cihaz kullanıcıları, çoklu pencere modları yoluyla uygulamaları başka bir uygulamayla yan yana kullanabiliyor. İstenilen uygulama da yeniden boyutlandırılabiliyor.

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