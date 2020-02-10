EMUI 11 güncellemesi alacak Huawei telefonların listesi yayınlandı!

Google'ın servis ambargosunu hala aşamayan Huawei, kendi arayüzünü geliştirmek için deyim yerindeyse canla başla uğraşıyor. EMUI 10 ile kullanıcılarını oldukça memnun eden Huawei, henüz birçok bölgeye EMUI 10 güncellemesi vermeden EMUI 11 için çalışmalara başladı bile.

EMUI 11 ALACAK HUAWEİ TELEFONLARIN LİSTESİNİ YAYINLANDI

Bir internet sitesi, Huawei'nin EMUI 11 güncellemesini vereceği akıllı telefonları listeledi. Gelen bilgilere göre, Huawei EMUI 11 güncellemesini dağıtma konusunda oldukça bonkör davranacak ve hem Huawei akıllı telefonlarla hem de Honor akıllı telefonlarla EMUI 11 güncellemesiyle kavuşturacak. İşte EMUI 11 güncellemesi alacak Huawei ve Honor markalı akıllı telefonlar:

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Honor 20 Youth Edition [EMUI 11]

Honor 9X [EMUI 11]

Honor 9X Pro [EMUI 11]

Huawei P serisi

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Nova serisi

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro