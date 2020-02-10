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EMUI 11 güncellemesi alacak Huawei telefonların listesi yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.02.2020 17:25 | Son Güncelleme

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, bir yandan Mate 40 ve P40 Pro akıllı telefonları için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da EMUI 11 ile yazılım tarafını güçlendirmeye devam ediyor. Bir internet sitesi, Android 11 tabanlı EMUI 11 güncellemesinin yüklenebileceği Huawei akıllı telefonların listesini yayınladı. Böylece EMUI 11 alacak akıllı telefonlar belli oldu. İşte EMUI 11 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesi!

EMUI 11 güncellemesi alacak Huawei telefonların listesi yayınlandı!

Google'ın servis ambargosunu hala aşamayan Huawei, kendi arayüzünü geliştirmek için deyim yerindeyse canla başla uğraşıyor. EMUI 10 ile kullanıcılarını oldukça memnun eden Huawei, henüz birçok bölgeye EMUI 10 güncellemesi vermeden EMUI 11 için çalışmalara başladı bile.

EMUI11

EMUI 11 ALACAK HUAWEİ TELEFONLARIN LİSTESİNİ YAYINLANDI
Bir internet sitesi, Huawei'nin EMUI 11 güncellemesini vereceği akıllı telefonları listeledi. Gelen bilgilere göre, Huawei EMUI 11 güncellemesini dağıtma konusunda oldukça bonkör davranacak ve hem Huawei akıllı telefonlarla hem de Honor akıllı telefonlarla EMUI 11 güncellemesiyle kavuşturacak. İşte EMUI 11 güncellemesi alacak Huawei ve Honor markalı akıllı telefonlar:

Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 30
Huawei Mate 30 RS Porsche Design
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 X (5G)
Huawei Mate 20 X (4G)
Huawei Mate 20 Porsche RS
Huawei Mate X
Honor 20 Youth Edition [EMUI 11]
Honor 9X [EMUI 11]
Honor 9X Pro [EMUI 11]
Huawei P serisi
Huawei P40
Huawei P40 Pro
Huawei P30
Huawei P30 Pro
Huawei Nova serisi
Huawei Nova 6
Huawei Nova 6 5G
Huawei Nova 5T
Huawei Nova 5
Huawei Nova 5 Pro
Huawei Nova 5Z
Huawei Nova 5i
Huawei Nova 5i Pro

EMUI 11 ANDROİD 11 DESTEKLİ AMA...
Gördüğünüz üzere henüz EMUI 10 güncellemesi almamış ancak almayı bekleyen akıllı telefonlar dahi listede yer almakta. Bu da Huawei'nin güncelleme desteği konusunda kat ettiği yolu gösteriyor. Biraz daha hızlanırsa, en hızlı güncelleme desteği veren akıllı telefon şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilirler. Fakat kuşkusuz Huawei'nin elini zayıflatan en büyük sorun, Google destekli akıllı telefon sunamamaları. Android 11 güncellemesini Google eliyle alamayan Huawei, Android'in açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olmasının avantajını kullanıyor ve EMUI güncellemelerini Android 11 tabanlı olarak inşa ediyor. Böylece, hem kullanıcılarını mağdur etmiyor hem de olur da bir gün eski aşıklar bir araya gelir, Google ile aralar düzelirse diye Android için kapıyı her zaman açık bırakıyor. Umarız bir gün onlar da kavuşurlar.

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