HABER

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 21:02 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak beton bariyerlere çarptı. Kazada Asaf Saner(52) yaşamını yitirirken, hastaneye götürülmeyi kabul etmeyen Ayten Saner(51), eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi.

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde meydana geldi. Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışmasının olduğu alana girerek takla atarken, beton bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ayten Saner araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan Asaf Sanerin öldüğü belirlendi.

yarisma

Ayten Saner, 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken, Eşim çıkmadan gitmem buradan diyerek, olay yerinde bekledi. Ayten Saner yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılırken, üzüntü içerisinde eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi. Ayten Saner büyük üzüntü yaşarken, tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TELEVİZYONDA YARIŞMAYA KATILMIŞTI

Asaf Saner, geçen günlerde bir televizyon programında yayınlanan yarışmacıların ocak başında ter döktüğü yarışmaya katılmıştı. (DHA)


Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü
Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdilerMuğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler
Köprüde üç günde ikinci intihar!Köprüde üç günde ikinci intihar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Başiskele Asaf Saner Ayten Saner

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üç günde ikinci intihar

Köprüde üç günde ikinci intihar!

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Meteoroloji'den Marmara'da sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji İstanbul için uyardı ve saat verdi

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.