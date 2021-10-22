HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. En acı bekleyiş: Dakikalarca başında gözyaşı döktü

En acı bekleyiş: Dakikalarca başında gözyaşı döktü

22.10.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta kontrolden çıkan pikabın tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada ölen gencin başından ayrılmayan çalıştığı firmanın şefi, uzun süre gözyaşı döktü.

En acı bekleyiş: Dakikalarca başında gözyaşı döktü

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti! Anne ve babası gözyaşlarına boğulduÖzel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti! Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Almus ilçesinde telefon alt yapı işinde çalışan Fikret Ö. idaresindeki pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek tarlaya uçtu. Takla atan pikaptan dışarı savrulan Yusuf Üzen olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan araç sürücüsü ile birlikte Musa G. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADI

Kazada hayatını kaybeden Yusuf Üzen’in çalıştığı taşeron firmanın şefi Mehmet Özçelik, dakikalarca gencin cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Üzen’in cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

Korkunç kaza! Uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralıKorkunç kaza! Uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharatın altını! Kilosu 70 TLBaharatın altını! Kilosu 70 TL
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
Suruç saldırısı davasında kararSuruç saldırısı davasında karar
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Film setindeki ölümle ilgili korkunç iddia

Film setindeki ölümle ilgili korkunç iddia

Euro yükselince pazara koştular!

Euro yükselince pazara koştular!

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten "fetva" açıklaması

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten "fetva" açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.