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  4. En acı ölüm! Minibüsü park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi

En acı ölüm! Minibüsü park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi

26.10.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, Ergün T., evinin önünde minibüsünü park etmek için geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki oğlu Ömer T.'yi ezerek, ölümüne neden oldu.

En acı ölüm! Minibüsü park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak merkeze bağlı Kabalaklı köyünde meydana geldi. Servis şoförü Ergün T., eşi ve iki çocuğuyla kent merkezinden evine döndü.

OĞLUNU FARK EDEMEDİ

Minibüsten inen eşi ve çocuklarının eve gittiğini düşünen Ergün T., aracı park etmek için geri manevra yaptı. Ergün T., o sırada eve girmeyen oğlu Ömer T.'yi fark etmedi. Talihsiz çocuk minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer T.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak
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