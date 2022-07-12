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  4. En acı veda! Öğrencisinin cenaze namazını kıldırdı

En acı veda! Öğrencisinin cenaze namazını kıldırdı

12.07.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da trafik kazası geçirerek ölen öğrencinin cenaze namazını öğretmeni kıldırdı. 15 yaşındaki çocuğun taksinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Çocuğun cenaze namazını mezun olduğu okuldaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Memduh Emek kıldırdı.

En acı veda! Öğrencisinin cenaze namazını kıldırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksinin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğrencinin cenaze namazını öğretmeni kıldırdı.

Bitez Mahallesi'nde 9 Temmuz'da taksinin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulundan mezun Arda Karakurt (15) için Gülsevim Rüşdü Kaynak Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karakurt'un yakınları, arkadaşları, öğretmenleri, siyasi parti temsilcileri ve bazı STK temsilcileri katıldı.

CENAZE NAMAZINI ÖĞRETMENİ DILDIRDI

Karakurt'un cenaze namazını mezun olduğu okuldaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Memduh Emek kıldırdı.

Cenaze namazının ardından cenaze, Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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OLAY

Turgutreis-Bodrum kara yolunda 9 Temmuz'da Ali K. yönetimindeki 48 T 7176 plakalı taksi karşıya geçmeye çalışan Arda Karakurt'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Karakurt özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Gözaltına alınan taksi sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

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