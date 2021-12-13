En anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri! Yerli Malı Haftası anlam ve önemi nedir?

Türk malı ürünleri tanımanın, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın öneminin anlatıldığı Yerli Malı Haftası 12- 18 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor. Tüm okullarda hazırlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleriyle çocukların tüketim konusunda bilinçlendirilmesi planlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ!

TUTUMLU OL



Zengin olmak istiyorsan

Birazcık tutumlu ol.

Akıllıyım diyorsan,

Birazcık tutumlu ol.

Dolu dolu geçir zamanı

Tükenir para harmanı,

İstersen derde dermanı

Birazcık tutumlu ol.

Cimrilik kötü bilinir,

Yerinde harcamak güzeldir

Ağaç yaş iken eğilir,

Birazcık tutumlu ol.

İsmail SAĞIR

SAĞLIK, PARA VE TUTUM



Sağlık, para dünyada,

Çok kıymetli iki şey.

Bunları bulamamak,

Kimbilir ne acı şey.

Birini elde etmek,

Mümkündür çalışmakla.

Öteki kazanılır,

Vücuduna bakmakla.

Tutum demek kazancın,

Birazını arttırmak,

Hasislik değildir ha,

Kararında kullanmak.

Zaman, eşya, paranı,

Sade bu hafta değil;

Bütün ömür boyunca,

İyi harcamayı bil.

YERLİ MALI



Üstüm, başım, İçim, dışım.

Ayakkabım yerli malı...

Vatanını seven insan,

Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç

Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur,

Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken

Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini

Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,

Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler

Varlığından utanmalı.

Hakkı SUNAT

YURDUMUZDA YETİŞİR



Meyvenin en tatlısı

Sebzenin kat katlısı

Buğdayların en hası

Yurdumuzda yetişir.

Çilek,vişne,portakal.

Çeşit çeşit elmalar

İncir dersen,içi bal

Yurdumuzda yetişir.

Erik,badem,zerdali.

Ya, duta ne demeli?

Ayva,üzüm,şeftali

Yurdumuzda yetişir.

Mandalina,ayvalar

Kavun,karpuz ve de nar.

Pırasa,karnabahar

Yurdumuzda yetişir.

Bunu herkes bilmeli.

Yurda hizmet etmeli.

Kalkınmak istiyorsak

Yerli mal tüketmeli

Ülkü Duysak

EKMEK TASARRUFU



Ekmek bir nimettir

Soframıza berekettir

Nimetimizi atmayalım

Bereketimizi azaltmayalım

Allah verdi ekmeği

Elhamdülillah yemeyi

Çok şükür öğrendik

Biz tasarruf etmeyi

YERLİ MALI VE TUTUM



Arpa, buğday isteyen,Tarlaya tohum eker,Gelecek kaygısınıAkıllı olan çeker.Ben ibretle bakarımArıya, karıncayaParamın bir kısmınıAtarım kumbaraya.Yurduma hizmet içinHer zaman tutumluyumYerli malı giyerim,Ben bir Türk çocuğuyum.

Mustafa Yılmazkaya

YERLİ MALI ANLAM VE ÖNEMİ!

Yerli Malı'nın kutlanmasında I. Dünya Savaşı'nın ardından oluşan ekonomik darboğaz sonrası yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı olan İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını aktarmıştır. 1946 senesinden itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1983 yılında ise bugünün adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

Tüm okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilmektedir. Bugünde öğrencilerle beraber şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.



