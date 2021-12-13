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  4. En anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri! Yerli Malı Haftası anlam ve önemi nedir?

En anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri! Yerli Malı Haftası anlam ve önemi nedir?

13.12.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde 12- 18 Aralık tarihlerinde okullarda kutlanan Yerli Malı Haftası bu sene de başladı. Çocuklara tutumlu olmanın ve yerli ürünlerinin değerinin anlatıldığı Yerli Malı Haftası etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Peki en anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri neler? İşte Yerli Malı Haftası anlam ve önemi...

En anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri! Yerli Malı Haftası anlam ve önemi nedir?

Türk malı ürünleri tanımanın, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın öneminin anlatıldığı Yerli Malı Haftası 12- 18 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor. Tüm okullarda hazırlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleriyle çocukların tüketim konusunda bilinçlendirilmesi planlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ!

TUTUMLU OL

Zengin olmak istiyorsan
Birazcık tutumlu ol.
Akıllıyım diyorsan,
Birazcık tutumlu ol.
Dolu dolu geçir zamanı
Tükenir para harmanı,
İstersen derde dermanı
Birazcık tutumlu ol.
Cimrilik kötü bilinir,
Yerinde harcamak güzeldir
Ağaç yaş iken eğilir,
Birazcık tutumlu ol.

İsmail SAĞIR

SAĞLIK, PARA VE TUTUM

Sağlık, para dünyada,
Çok kıymetli iki şey.
Bunları bulamamak,
Kimbilir ne acı şey.
Birini elde etmek,
Mümkündür çalışmakla.
Öteki kazanılır,
Vücuduna bakmakla.
Tutum demek kazancın,
Birazını arttırmak,
Hasislik değildir ha,
Kararında kullanmak.
Zaman, eşya, paranı,
Sade bu hafta değil;
Bütün ömür boyunca,
İyi harcamayı bil.

YERLİ MALI

Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı...
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.

Hakkı SUNAT

YURDUMUZDA YETİŞİR

Meyvenin en tatlısı
Sebzenin kat katlısı
Buğdayların en hası
Yurdumuzda yetişir.
Çilek,vişne,portakal.
Çeşit çeşit elmalar
İncir dersen,içi bal
Yurdumuzda yetişir.
Erik,badem,zerdali.
Ya, duta ne demeli?
Ayva,üzüm,şeftali
Yurdumuzda yetişir.
Mandalina,ayvalar
Kavun,karpuz ve de nar.
Pırasa,karnabahar
Yurdumuzda yetişir.
Bunu herkes bilmeli.
Yurda hizmet etmeli.
Kalkınmak istiyorsak
Yerli mal tüketmeli

Ülkü Duysak

EKMEK TASARRUFU

Ekmek bir nimettir
Soframıza berekettir
Nimetimizi atmayalım
Bereketimizi azaltmayalım
Allah verdi ekmeği
Elhamdülillah yemeyi
Çok şükür öğrendik
Biz tasarruf etmeyi

YERLİ MALI VE TUTUM

Arpa, buğday isteyen,Tarlaya tohum eker,Gelecek kaygısınıAkıllı olan çeker.Ben ibretle bakarımArıya, karıncayaParamın bir kısmınıAtarım kumbaraya.Yurduma hizmet içinHer zaman tutumluyumYerli malı giyerim,Ben bir Türk çocuğuyum.

Mustafa Yılmazkaya

YERLİ MALI ANLAM VE ÖNEMİ!

Yerli Malı'nın kutlanmasında I. Dünya Savaşı'nın ardından oluşan ekonomik darboğaz sonrası yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı olan İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını aktarmıştır. 1946 senesinden itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1983 yılında ise bugünün adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

Tüm okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilmektedir. Bugünde öğrencilerle beraber şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

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Ekonomi Türkiye

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