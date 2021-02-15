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En az 10 yaş genç gösteren ameliyatsız estetik uygulamaları

15.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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En az 10 yaş genç gösteren ameliyatsız estetik uygulamaları

İyileşme süreci olmaksızın hızlı sonuçlar sağlayan ameliyatsız estetikleri anlatan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, 7 farklı uygulamadan bahsetti. İşte ameliyata gerek kalmadan güzelliğinize güzellik katmanızı sağlayacak estetik yöntemler...

Ameliyatsız estetik uygulamalarının günümüzde yaygın olarak tercih edilmesinin birçok sebebi var. Bunlar arasında kesi yapılmaması, anestezi kullanılmaması, yara izi oluşmaması, sonuçlarının ortaya çıkması için iyileşme sürecine ihtiyaç olmaması yer almaktadır. Ameliyatsız estetik uygulamaları ile ortalama yarım saat içinde birçok sorun giderilip daha estetik ve genç bir görünüm sağlanabiliyor.

Estetik cerrahide botoks, dolgu, PRP, mezoterap gibi teknikler en yaygın uygulanan ameliyatsız teknikler arasında yer almaktadır. Cilt kırışıklıkları, sarkmalar, kaş ve göz kapağı düşüklüğü, göz altı torbası ve morluğu tedavisi, burun şekli bozuklukları, yüzdeki hacim eksiklikleri giderilebiliyor.

BOTOKS

Botoks aşırı mimik kullanımına bağlı kırışıkların giderilmesinde ya da önlenmesinde uygulanır. Ayrıca kaş ve burun ucu kaldırma estetiklerinde de dolgu enjeksiyonu ile birlikte uygulanabilir. Alın bölgesindeki yatay kırışıklıklar, kaz ayakları, burun kenarlarındaki çizgiler, kaş arasındaki dikey çizgilerin tedavisinde ise botulinum toksini enjekte edilir. Kasların gevşemesini sağlayan botoks enjeksiyonu seviyesi aşırı ilerlememiş kırışıklıkların tedavisinde oldukça başarılı olan bir tekniktir.

DOLGU

Alın, şakak, elmacık kemiği, dudak, çene, burun ve göz kapakları bölgesindeki hacim eksikleri nedeniyle ortaya çıkan sorunların tedavisinde ise dolgu enjeksiyonları kullanılabilir. Ciltteki hacim eksiklikleri genellikle cildin doğal yapısında bulunan hyalüronik asit eksikliğinden kaynaklanır. Dolgu enjeksiyonu ile cildin kaybettiği hyalüronik asit takviye edilerek yüzün dengesi yerine getirilir.

BURUN ESTETİĞİ

Burun küçültme hariç burundaki birçok estetik dolgu enjeksiyonuyla ameliyatsız giderilebilir. Mikro ve Nano teknolojili yağ alım teknikleri kullanılarak uygulanan işlemde sonuçlar hemen görünür olunur. Kemer, eğrilik, asimetri, burun ucu düşüklüğü gibi estetik sorunlar burun dolgusu estetiği tedavi edilebilir.

HACİM EKSİKLİKLERİ

Dolgu teknikleri ile alın, şakak, elmacık kemiği ve çenedeki yüzün dengesini bozan hacim eksiklikleri giderilebilir. Yüzde çökük ve kontur sorunlarının giderilmesi gergin, genç ve enerjik görünüm sağlamaya yardımcı olur.

DUDAK DOLGUSU

Dudaklar yüzün en önemli estetik ögesidir. Dudak tasarımında doğal görünüm için birçok kriter bulunur. Altın oran hesaplamaları, cerrahın tekniği, kişinin tercihi ile beklentisi dudak tasarımda önemli rol oynar. İdeal dudak tasarımında, mitolojideki güzellik tanrıçaları/tanrılarından örnek alınır: Afrodit, Venüs, Hera ve Eros tipi dudak dolgusu gibi… Yüzün ihtiyacına göre en uygun dudak tipi belirlenir.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ

Göz kapağı sarkmaları, göz altı torbaları, göz altı morluğu tedavisinde özel bir içerik kullanılır. Hyalüronik asit, mineral ve vitaminlerden oluşan ışık dolgusu ile hacim eksikliklerinden kaynaklanan göz kapakları sorunları tedavi edilebilir. Görüş alanı daha geniş, aydınlık ve enerjik bir görünüm kazandırılabilir.

CİLT KALİTESİ

Cildin kalitesini ve parlaklığını artırmak, doğuştan ya da sonradan oluşan lekeleri gidermek için geniş bantlı ışık tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi ciltteki pigment farklılıklarını azaltır, rozasea ve kılcal damarlar gibi vasküler endişeleri azaltmaya yardımcı olur, kolajeni uyarır ve aktif akne enfeksiyonlarını ortadan kaldırır.
Ameliyatsız tekniklerin birçoğu ortalama yarım saat içinde uygulanabilir, çoğunlukla iyileşme sürecine ihtiyaç olmaz ve sonuçları kısa süre içinde görünür hale gelir. Ameliyatsız estetik prosedürlerinin sonuçlarının devam etmesi için kullanılan malzemenin özelliğine göre prosedürün 6 ay ile 2 yıl içinde tekrarlanması gerekir.


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