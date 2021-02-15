En az 10 yaş genç gösteren ameliyatsız estetik uygulamaları

Ameliyatsız estetik uygulamalarının günümüzde yaygın olarak tercih edilmesinin birçok sebebi var. Bunlar arasında kesi yapılmaması, anestezi kullanılmaması, yara izi oluşmaması, sonuçlarının ortaya çıkması için iyileşme sürecine ihtiyaç olmaması yer almaktadır. Ameliyatsız estetik uygulamaları ile ortalama yarım saat içinde birçok sorun giderilip daha estetik ve genç bir görünüm sağlanabiliyor.

Estetik cerrahide botoks, dolgu, PRP, mezoterap gibi teknikler en yaygın uygulanan ameliyatsız teknikler arasında yer almaktadır. Cilt kırışıklıkları, sarkmalar, kaş ve göz kapağı düşüklüğü, göz altı torbası ve morluğu tedavisi, burun şekli bozuklukları, yüzdeki hacim eksiklikleri giderilebiliyor.

BOTOKS

Botoks aşırı mimik kullanımına bağlı kırışıkların giderilmesinde ya da önlenmesinde uygulanır. Ayrıca kaş ve burun ucu kaldırma estetiklerinde de dolgu enjeksiyonu ile birlikte uygulanabilir. Alın bölgesindeki yatay kırışıklıklar, kaz ayakları, burun kenarlarındaki çizgiler, kaş arasındaki dikey çizgilerin tedavisinde ise botulinum toksini enjekte edilir. Kasların gevşemesini sağlayan botoks enjeksiyonu seviyesi aşırı ilerlememiş kırışıklıkların tedavisinde oldukça başarılı olan bir tekniktir.