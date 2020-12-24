HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. En az yakan arabalar hangileri?

En az yakan arabalar hangileri?

23.12.2020 16:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
En az yakan arabalar hangileri?

En az yakan arabalar hangileri? En az yakan bir arabaya sahip olmak hepimizin hayali olabilir. Son dönemde bu konuda markalar birbirileriyle yarışıyor. En az yakan benzinli ve dizel modeller fazlasıyla popüler oldu. Peki, en az yakan arabalar hangileri?

En az yakan arabalar son dönemin en önemli konularından. Markalar yakıt tüketimi konusunda rekabet içindeler. En az yakan otomobiller dizel araçlar olarak bilinir. Ancak en az yakan benzinli araçlar da son dönemde ön plana çıkıyor. Tabi ki bir de hibrit otomobiller var ki, tüketim konusunda çıtayı farklı yere taşıyabiliyorlar. Şimdi ilk olarak en az yakan benzinli araçları inceleyelim

EN AZ YAKAN BENZİNLİ ARABALAR

volkswagen polo

Volkswagen Polo
En az yakan benzinli arabalardan biri Volkswagen Polo’dur. 6 kuşaktır satışta olan model, en az yakan benzinli araba olarak karşımıza çıkıyor. Bu model 1.0 litre atmosferik benzinli makine ve 5 ileri manuel şanzıman ile geliyor. 90 bg güce sahip olan model, 100 kilometrede ortalama 4.2 litre benzin tüketiyor.

2020-hyndai-i10

Hyundai i10
En az yakan arabalar listemizin devamında Hyundai’nin en küçük sınıf temsilcisi karşımıza çıkıyor. Şirin tasarımı ve pratikliği ile model dikkat çekiyor. 1.0 litre atmosferik benzinli motor ve 5 ileri otomatik şanzıman ile model 100 kilometre de 4.3 litrelik tüketim değeri elde ediyor.

kia-yeni-picanto-kirmizi-city

Kia Picanto
Kia’nın küçük sevimli otomobili Picanto’da en az yakan benzinli arabalar listesinde yerini almış durumda. 1.0 litre atmosferik benzinli ve 5 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen model, 100 kilometre de 4.3 litrelik benzin tüketiyor.

peugeot-208

Peugeot 208
Fransız temsilcinin en güçlü modellerinden olan 208, en az yakan benzinli otomobiller listesine giriyor. Güçlü 1.2 litrelik turbo motoru ve otomatik şanzıman ile model 100 kilometre de 4.8 litrelik benzin tüketimine sahip.

yeni citroen c-elysee

Citroen C-elysee
En az yakan arabalar listesinde Fransız üretici C-elysee modeli ile katılıyor. Bu model 100 kilometre de 4.2 litrelik benzin tüketiyor.

EN AZ YAKAN DİZEL ARABALAR

volkswagen golf

Volkswage Golf
En az yakan arabalar listesinde Volkswagen Golf yer alıyor. Model ailesinden hatırladığımız 1.6 litrelik dizel makine ve manuel şanzıman ile model, 100 kilometre de 3.5 litrelik dizel yakıt yakıyor.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat
En az yakan arabalar listesinde bir diğer isim ise Volkswagen Passat. Volkswagen Golf gibi 1.6 litre dizel makine ve otomatik şanzıman ile tüketim konusunda rekor kırıyor. Model bu kombinasyon ile 100 kilometre de sadece 3.7 litre dizel yakıt tüketiyor.

Peugeot 301

Peugeot 301
Fransız temsilci zaten tüketim konusunda iddialı bir marka. Model ailesindeki 301 modeli de en az yakan dizel otomobiller listesinde yerini alıyor. 1.5 litre BlueHDi makine ile 100 bg güç üretiyor. Bu motor 100 kilometre de 3.4 litrelik dizel yakıt tüketim verisine sahip.

7 KİŞİLİK ARABALAR GENİŞ AİLELERİN FATİHİ

7 kişilik arabalar, özellikle geniş ailelerin tercihlerinde üst sıralarda yer alıyor. Bu tarz araçlar şoför dahil 7 kişiyi içinde barındırıyor. Genelde MPV ve SUV segmentinde olan bu modeller, yakıt tüketimi konusunda da başarılı olabiliyorlar. İşte 7 kişilik otomobillere bazı örnekler

peugeot 5008

Peugeot 5008

Peugeot’un MPV segmentinde yer alan model, daha sonra SUV olarak yoluna devam etti. Geniş iç hacmi ile model geniş ailelerin kurtarıcısı oluyor.

Citroen Grand C4 Picasso

Citroen Grand Picasso

Peugeot 5008 gibi MPV olarak üretilen Citroen Grand Picasso, SUV olarak yoluna devam etmedi. Ancak 7 kişilik oturma düzeni ile geniş ailelere büyük avantaj sağlıyor.

Volkswagen Tiguan Allspace

Volkswagen Tiguan Allspace

Markanın başarılı isimlerinden olan Tiguan, Allspace versiyonuyla 7 kişilik olarak sunuluyor. Kaliteli iç mekanıyla fazlasıyla avantajlı.

Seat Alhambra

Seat Alhambra

MPV olarak sadece tek model olan Alhambra, özellikle arka koltuğunda bebekler için sunduğu özel aparat ile ailelere büyük avantaj sağlıyordu.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Skoda’nın SUV segmentine hızlı giriş yapmasını sağlayan modellerden olan Kodiaq, geniş iç hacmi ve konforlu yapısıyla dikkat çekiyor.

SsangYong Rodius

Ssangyong Rodius

MPV segmentinin parlamayan yıldızlarından olan model, geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor.

OTOMATİK ARABALAR AZ YAKAR MI?

Eski teknolojiye sahip arabalar için bu soruyu olsaydınız, size cevabımız “hayır” olurdu. Ama yeni teknolojiler ile artık otomatik arabalar, manuel şanzımanlı arabalardan daha az yakmaktadır. Eski modellerde kullanılan 4 ileri veya daha az oranlı şanzımanlar, maalesef çok fazla ekonomi odaklı sürüşler vaat edemiyordu. Burada odak nokta konforlu sürüş ve dayanıklılıktı. Şimdilerde ise otomatik arabalar 10 vitesli seçeneğe kadar artış gösterdi. Daha geniş bir devir aralığı sunan bu şanzımanlar, ekonomi yapmanız için biçilmiş bir kaftan sunuyor.

UZUN YOLDA HANGİ ARAÇ DAHA AZ YAKAR?

Genelde daha az yaksın diye düşük motor hacmine sahip araçlar tercih edilir. Düşük hacim motorlar özellikle şehir içerisinde size maksimum ekonomi sağlarlar. Kısa mesafe sürüşlerde maksimum ekonomi yaptıran düşük hacimli motorlar, özellikle şehir dışına çıkılıp otoban hızlarını aşınca az yakmamaya başlarlar. Örneğin 1 litre benzinli bir aracı ele alalım. Aracın tüketim değeri şehir içinde 4.5 litre olsun. Şehir dışında bu değer 3.5 litre civarında olduğunu varsayalım. Eğer ki otoban hızlarında seyrederseniz 1.2 litre benzinli motor 1 litrelik motor dan çok küçük bir farkla da olsa az yakacaktır. Buradaki farkı oluşturan etmen, düşük hacimli motorun yüksek hacimli motor ile aynı gücü yüksek devirde daha çok çalışarak üretmesi gereğidir.

EN AZ YAKAN ESKİ ARABALAR HANGİLERİ?

Günümüzü saymazsak, eski dönemlerde yakıt tüketimi çok önemli değildi. Araçlar günümüzdeki gibi yakıt cimrisi değillerdi. Ancak yine içlerinden az yakan modeller çıkarmak oldukça mümkündü. İşte en az yakan eski arabalar.

renault clio 3

2005 Renault Clio III 1.5 DCİ 8V (68 BG)

En az yakan arabalar arasında eski modeller de yer alıyor. Fransızlar bu konuda liste başlarını elden bırakmıyorlar. Burada en az yakan eski arabalardan ilki, 2005 model Renault Clio 3. 1.5 litre dizel motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla otomobil sadece 100 kilometrede 4.3 litre dizel yakıt tüketiyor.

peugeot 107

2005 Peugeot 107 1.4 HDI

En az yakan eski otomobiller listesinde bir diğer isim ise Peugeot 107. Bu model tasarım olarak fazlasıyla şirin. Boyutlarıyla da adeta park problemini ortadan kaldırıyor. Araçta yer alan 1.4 dizel manuel kombinasyon, araca maksimum ekonomi yaptırıyor. Bu araç sadece 100 kilometrede 3.4 litre dizel yakıt tüketiyor.

Opel Corsa C

2000 Opel Corsa C 1.7 DTI 16V (65 BG)

En az yakan eski otomobiller listesinde bir diğer isim ise Alman Opel Corsa oluyor. 1.7 litrelik dizel ünite ve manuel şanzıman ile model 100 kilometrede 4.1 litrelik yakıt tüketiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Sadece iki kişiye özel!Sadece iki kişiye özel!
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Yeni Skoda Octavia Türkiye’de satışa çıktı

Yeni Skoda Octavia Türkiye’de satışa çıktı

Yeni MINI Cooper artık daha iddialı olacak

Artık daha iddialı olacak!

Hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır. E- devlet üzerinden hasar kaydı sorgulama adımları neler? İnternetten hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?

2. el araba alırken nelere dikkat edilmeli?

İkinci el araba alırken bunlara dikkat!

Toyota'dan yeni iki koltuklu elektrikli model geliyor

Sadece iki kişiye özel!

Araç sahipleri dikkat! Egzoz muayenesinde yeni dönem

O ölçümü yaptırmayan yandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.