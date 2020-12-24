En az yakan arabalar hangileri?

En az yakan arabalar son dönemin en önemli konularından. Markalar yakıt tüketimi konusunda rekabet içindeler. En az yakan otomobiller dizel araçlar olarak bilinir. Ancak en az yakan benzinli araçlar da son dönemde ön plana çıkıyor. Tabi ki bir de hibrit otomobiller var ki, tüketim konusunda çıtayı farklı yere taşıyabiliyorlar. Şimdi ilk olarak en az yakan benzinli araçları inceleyelim EN AZ YAKAN BENZİNLİ ARABALAR • Volkswagen Polo

En az yakan benzinli arabalardan biri Volkswagen Polo’dur. 6 kuşaktır satışta olan model, en az yakan benzinli araba olarak karşımıza çıkıyor. Bu model 1.0 litre atmosferik benzinli makine ve 5 ileri manuel şanzıman ile geliyor. 90 bg güce sahip olan model, 100 kilometrede ortalama 4.2 litre benzin tüketiyor. • Hyundai i10

En az yakan arabalar listemizin devamında Hyundai’nin en küçük sınıf temsilcisi karşımıza çıkıyor. Şirin tasarımı ve pratikliği ile model dikkat çekiyor. 1.0 litre atmosferik benzinli motor ve 5 ileri otomatik şanzıman ile model 100 kilometre de 4.3 litrelik tüketim değeri elde ediyor.

• Kia Picanto

Kia’nın küçük sevimli otomobili Picanto’da en az yakan benzinli arabalar listesinde yerini almış durumda. 1.0 litre atmosferik benzinli ve 5 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen model, 100 kilometre de 4.3 litrelik benzin tüketiyor. • Peugeot 208

Fransız temsilcinin en güçlü modellerinden olan 208, en az yakan benzinli otomobiller listesine giriyor. Güçlü 1.2 litrelik turbo motoru ve otomatik şanzıman ile model 100 kilometre de 4.8 litrelik benzin tüketimine sahip. • Citroen C-elysee

En az yakan arabalar listesinde Fransız üretici C-elysee modeli ile katılıyor. Bu model 100 kilometre de 4.2 litrelik benzin tüketiyor. EN AZ YAKAN DİZEL ARABALAR • Volkswage Golf

En az yakan arabalar listesinde Volkswagen Golf yer alıyor. Model ailesinden hatırladığımız 1.6 litrelik dizel makine ve manuel şanzıman ile model, 100 kilometre de 3.5 litrelik dizel yakıt yakıyor. • Volkswagen Passat

En az yakan arabalar listesinde bir diğer isim ise Volkswagen Passat. Volkswagen Golf gibi 1.6 litre dizel makine ve otomatik şanzıman ile tüketim konusunda rekor kırıyor. Model bu kombinasyon ile 100 kilometre de sadece 3.7 litre dizel yakıt tüketiyor.

• Peugeot 301

Fransız temsilci zaten tüketim konusunda iddialı bir marka. Model ailesindeki 301 modeli de en az yakan dizel otomobiller listesinde yerini alıyor. 1.5 litre BlueHDi makine ile 100 bg güç üretiyor. Bu motor 100 kilometre de 3.4 litrelik dizel yakıt tüketim verisine sahip. 7 KİŞİLİK ARABALAR GENİŞ AİLELERİN FATİHİ 7 kişilik arabalar, özellikle geniş ailelerin tercihlerinde üst sıralarda yer alıyor. Bu tarz araçlar şoför dahil 7 kişiyi içinde barındırıyor. Genelde MPV ve SUV segmentinde olan bu modeller, yakıt tüketimi konusunda da başarılı olabiliyorlar. İşte 7 kişilik otomobillere bazı örnekler • Peugeot 5008 Peugeot’un MPV segmentinde yer alan model, daha sonra SUV olarak yoluna devam etti. Geniş iç hacmi ile model geniş ailelerin kurtarıcısı oluyor. • Citroen Grand Picasso Peugeot 5008 gibi MPV olarak üretilen Citroen Grand Picasso, SUV olarak yoluna devam etmedi. Ancak 7 kişilik oturma düzeni ile geniş ailelere büyük avantaj sağlıyor. • Volkswagen Tiguan Allspace Markanın başarılı isimlerinden olan Tiguan, Allspace versiyonuyla 7 kişilik olarak sunuluyor. Kaliteli iç mekanıyla fazlasıyla avantajlı.

• Seat Alhambra MPV olarak sadece tek model olan Alhambra, özellikle arka koltuğunda bebekler için sunduğu özel aparat ile ailelere büyük avantaj sağlıyordu. • Skoda Kodiaq Skoda’nın SUV segmentine hızlı giriş yapmasını sağlayan modellerden olan Kodiaq, geniş iç hacmi ve konforlu yapısıyla dikkat çekiyor. • Ssangyong Rodius MPV segmentinin parlamayan yıldızlarından olan model, geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. OTOMATİK ARABALAR AZ YAKAR MI? Eski teknolojiye sahip arabalar için bu soruyu olsaydınız, size cevabımız “hayır” olurdu. Ama yeni teknolojiler ile artık otomatik arabalar, manuel şanzımanlı arabalardan daha az yakmaktadır. Eski modellerde kullanılan 4 ileri veya daha az oranlı şanzımanlar, maalesef çok fazla ekonomi odaklı sürüşler vaat edemiyordu. Burada odak nokta konforlu sürüş ve dayanıklılıktı. Şimdilerde ise otomatik arabalar 10 vitesli seçeneğe kadar artış gösterdi. Daha geniş bir devir aralığı sunan bu şanzımanlar, ekonomi yapmanız için biçilmiş bir kaftan sunuyor. UZUN YOLDA HANGİ ARAÇ DAHA AZ YAKAR? Genelde daha az yaksın diye düşük motor hacmine sahip araçlar tercih edilir. Düşük hacim motorlar özellikle şehir içerisinde size maksimum ekonomi sağlarlar. Kısa mesafe sürüşlerde maksimum ekonomi yaptıran düşük hacimli motorlar, özellikle şehir dışına çıkılıp otoban hızlarını aşınca az yakmamaya başlarlar. Örneğin 1 litre benzinli bir aracı ele alalım. Aracın tüketim değeri şehir içinde 4.5 litre olsun. Şehir dışında bu değer 3.5 litre civarında olduğunu varsayalım. Eğer ki otoban hızlarında seyrederseniz 1.2 litre benzinli motor 1 litrelik motor dan çok küçük bir farkla da olsa az yakacaktır. Buradaki farkı oluşturan etmen, düşük hacimli motorun yüksek hacimli motor ile aynı gücü yüksek devirde daha çok çalışarak üretmesi gereğidir.