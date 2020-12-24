En az yakan arabalar hangileri?

En az yakan arabalar son dönemin en önemli konularından. Markalar yakıt tüketimi konusunda rekabet içindeler. En az yakan otomobiller dizel araçlar olarak bilinir. Ancak en az yakan benzinli araçlar da son dönemde ön plana çıkıyor. Tabi ki bir de hibrit otomobiller var ki, tüketim konusunda çıtayı farklı yere taşıyabiliyorlar. Şimdi ilk olarak en az yakan benzinli araçları inceleyelim
• Volkswagen Polo
En az yakan benzinli arabalardan biri Volkswagen Polo’dur. 6 kuşaktır satışta olan model, en az yakan benzinli araba olarak karşımıza çıkıyor. Bu model 1.0 litre atmosferik benzinli makine ve 5 ileri manuel şanzıman ile geliyor. 90 bg güce sahip olan model, 100 kilometrede ortalama 4.2 litre benzin tüketiyor.
• Hyundai i10
En az yakan arabalar listemizin devamında Hyundai’nin en küçük sınıf temsilcisi karşımıza çıkıyor. Şirin tasarımı ve pratikliği ile model dikkat çekiyor. 1.0 litre atmosferik benzinli motor ve 5 ileri otomatik şanzıman ile model 100 kilometre de 4.3 litrelik tüketim değeri elde ediyor.
• Kia Picanto
Kia’nın küçük sevimli otomobili Picanto’da en az yakan benzinli arabalar listesinde yerini almış durumda. 1.0 litre atmosferik benzinli ve 5 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen model, 100 kilometre de 4.3 litrelik benzin tüketiyor.
• Peugeot 208
Fransız temsilcinin en güçlü modellerinden olan 208, en az yakan benzinli otomobiller listesine giriyor. Güçlü 1.2 litrelik turbo motoru ve otomatik şanzıman ile model 100 kilometre de 4.8 litrelik benzin tüketimine sahip.
• Citroen C-elysee
En az yakan arabalar listesinde Fransız üretici C-elysee modeli ile katılıyor. Bu model 100 kilometre de 4.2 litrelik benzin tüketiyor.
• Volkswage Golf
En az yakan arabalar listesinde Volkswagen Golf yer alıyor. Model ailesinden hatırladığımız 1.6 litrelik dizel makine ve manuel şanzıman ile model, 100 kilometre de 3.5 litrelik dizel yakıt yakıyor.
• Volkswagen Passat
En az yakan arabalar listesinde bir diğer isim ise Volkswagen Passat. Volkswagen Golf gibi 1.6 litre dizel makine ve otomatik şanzıman ile tüketim konusunda rekor kırıyor. Model bu kombinasyon ile 100 kilometre de sadece 3.7 litre dizel yakıt tüketiyor.
• Peugeot 301
Fransız temsilci zaten tüketim konusunda iddialı bir marka. Model ailesindeki 301 modeli de en az yakan dizel otomobiller listesinde yerini alıyor. 1.5 litre BlueHDi makine ile 100 bg güç üretiyor. Bu motor 100 kilometre de 3.4 litrelik dizel yakıt tüketim verisine sahip.
7 kişilik arabalar, özellikle geniş ailelerin tercihlerinde üst sıralarda yer alıyor. Bu tarz araçlar şoför dahil 7 kişiyi içinde barındırıyor. Genelde MPV ve SUV segmentinde olan bu modeller, yakıt tüketimi konusunda da başarılı olabiliyorlar. İşte 7 kişilik otomobillere bazı örnekler
• Peugeot 5008
Peugeot’un MPV segmentinde yer alan model, daha sonra SUV olarak yoluna devam etti. Geniş iç hacmi ile model geniş ailelerin kurtarıcısı oluyor.
• Citroen Grand Picasso
Peugeot 5008 gibi MPV olarak üretilen Citroen Grand Picasso, SUV olarak yoluna devam etmedi. Ancak 7 kişilik oturma düzeni ile geniş ailelere büyük avantaj sağlıyor.
• Volkswagen Tiguan Allspace
Markanın başarılı isimlerinden olan Tiguan, Allspace versiyonuyla 7 kişilik olarak sunuluyor. Kaliteli iç mekanıyla fazlasıyla avantajlı.
• Seat Alhambra
MPV olarak sadece tek model olan Alhambra, özellikle arka koltuğunda bebekler için sunduğu özel aparat ile ailelere büyük avantaj sağlıyordu.
• Skoda Kodiaq
Skoda’nın SUV segmentine hızlı giriş yapmasını sağlayan modellerden olan Kodiaq, geniş iç hacmi ve konforlu yapısıyla dikkat çekiyor.
• Ssangyong Rodius
MPV segmentinin parlamayan yıldızlarından olan model, geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor.
Eski teknolojiye sahip arabalar için bu soruyu olsaydınız, size cevabımız “hayır” olurdu. Ama yeni teknolojiler ile artık otomatik arabalar, manuel şanzımanlı arabalardan daha az yakmaktadır. Eski modellerde kullanılan 4 ileri veya daha az oranlı şanzımanlar, maalesef çok fazla ekonomi odaklı sürüşler vaat edemiyordu. Burada odak nokta konforlu sürüş ve dayanıklılıktı. Şimdilerde ise otomatik arabalar 10 vitesli seçeneğe kadar artış gösterdi. Daha geniş bir devir aralığı sunan bu şanzımanlar, ekonomi yapmanız için biçilmiş bir kaftan sunuyor.
Genelde daha az yaksın diye düşük motor hacmine sahip araçlar tercih edilir. Düşük hacim motorlar özellikle şehir içerisinde size maksimum ekonomi sağlarlar. Kısa mesafe sürüşlerde maksimum ekonomi yaptıran düşük hacimli motorlar, özellikle şehir dışına çıkılıp otoban hızlarını aşınca az yakmamaya başlarlar. Örneğin 1 litre benzinli bir aracı ele alalım. Aracın tüketim değeri şehir içinde 4.5 litre olsun. Şehir dışında bu değer 3.5 litre civarında olduğunu varsayalım. Eğer ki otoban hızlarında seyrederseniz 1.2 litre benzinli motor 1 litrelik motor dan çok küçük bir farkla da olsa az yakacaktır. Buradaki farkı oluşturan etmen, düşük hacimli motorun yüksek hacimli motor ile aynı gücü yüksek devirde daha çok çalışarak üretmesi gereğidir.
Günümüzü saymazsak, eski dönemlerde yakıt tüketimi çok önemli değildi. Araçlar günümüzdeki gibi yakıt cimrisi değillerdi. Ancak yine içlerinden az yakan modeller çıkarmak oldukça mümkündü. İşte en az yakan eski arabalar.
• 2005 Renault Clio III 1.5 DCİ 8V (68 BG)
En az yakan arabalar arasında eski modeller de yer alıyor. Fransızlar bu konuda liste başlarını elden bırakmıyorlar. Burada en az yakan eski arabalardan ilki, 2005 model Renault Clio 3. 1.5 litre dizel motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla otomobil sadece 100 kilometrede 4.3 litre dizel yakıt tüketiyor.
• 2005 Peugeot 107 1.4 HDI
En az yakan eski otomobiller listesinde bir diğer isim ise Peugeot 107. Bu model tasarım olarak fazlasıyla şirin. Boyutlarıyla da adeta park problemini ortadan kaldırıyor. Araçta yer alan 1.4 dizel manuel kombinasyon, araca maksimum ekonomi yaptırıyor. Bu araç sadece 100 kilometrede 3.4 litre dizel yakıt tüketiyor.
• 2000 Opel Corsa C 1.7 DTI 16V (65 BG)
En az yakan eski otomobiller listesinde bir diğer isim ise Alman Opel Corsa oluyor. 1.7 litrelik dizel ünite ve manuel şanzıman ile model 100 kilometrede 4.1 litrelik yakıt tüketiyor.