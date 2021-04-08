En az zararı tuz hangisi? Deniz tuzu kullananlar dikkat!

Mikroplastiklerin ne olduğu, en fazla hangi tuzda bulunduğu anlatan Uzman diyetisyen Eda Balcı, en sağlıklı tuz çeşidinin hangisi olduğuna dair bilgi paylaştı.

Mikroplastiklerin, 5mm’den daha küçük, çevre kirliliğine sebep olan, çoğunlukla petrol türevi olup suda çözünmeyen, düzgün şekilli veya şekilsiz polimerik parçacıklara verilen isim olduğunu belirten Balcı, “Plastik bir maddenin milyonlarca parçaya ayrılmasıyla meydana gelen bu mikroplastikler, çevreye verdiği zararların yanı sıra insan sağlığına da ciddi zararlar vermektedir. Mikroplastikler yediğimiz birçok besinde veya kullandığımız birçok eşyada bulunabildiğinden farkına varmadan bu maddeleri yiyor, içiyor ve soluyoruz” dedi.

'GÖL TUZU VE KAYA TUZUNDA DA MİKROPLASTİK VAR'

Yapılan çalışmalarda gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu mikroplastiklerin deniz ürünlerinde, safra tuzunda, kişisel bakım ürünlerinde, biberonda, kozmetik ürünlerde, kağıt bardaklarda ve daha birçok besin ve eşyada olduğu tespit edildiğinin altını çizen Balcı, “Türkiye’de mikroplastikler üzerinde yapılan bir çalışmada 16 farklı marka sofra tuzu incelenmiş ve yapılan incelemeler sonucunda, sofra tuzlarında bu zararlı mikroplastiklere rastlanmıştır. İncelenen sofra tuzları, farklı su kaynaklarından elde edilmiştir. Raporda en yüksek mikroplastik partikül sayısına deniz tuzunda rastlanıldığı belirtilmiş, deniz tuzunu göl ve kaya tuzlarının takip ettiği belirtilmiştir. Raporda aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen yetişkin bir bireyin günlük alması gereken tuz miktarının 5-6 gramı geçmemesi, fakat bu miktarın Türkiye’de 15-18 gram kadar olduğu belirtilmiştir. Buna göre; Türkiye’de insanların, tuz tüketiminin daha az olduğu diğer ülkelere kıyasla çok daha fazla mikroplastiğe maruz kaldığından da bahsedilmektedir.” şeklinde konuştu.