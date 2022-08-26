En büyük felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor! “Her yerimde varmış gibi”

Cildindeki baskıya karşı nadiren görülen bir alerjisi olan 34 yaşındaki kadın, hayatına bu gerçekle devam ediyor. Sıkı kot pantolon veya sütyen takamayan kadın, en büyük felaketi ise düğün gününde yaşadı.

34 yaşındaki Stephanie Harvey, ilk başlarda latekse alerjisi olduğunu düşündü çünkü materyali giyerken kaşıntılı kırmızı bir döküntü çıkardı. Semptomlarını ilk kez 2020 yazında fark ettiği, cildindeki basınca karşı alerjisi olan basınç ürtikeri adı verilen bir rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.

DUŞ BİLE ALAMIYOR

Bu durum, kot pantolon, çorap veya sutyen giymek gibi temel şeylere karşı alerjik reaksiyon gösterdiği ve alerjik reaksiyon göstermeden duş bile alamadığı anlamına gelir.

Düğün gününde kendi gelinliğine alerjik reaksiyon gösteren kadın hayatının en korkunç gecelerinden birini yaşadığını söyledi. Parmakları su toplamaya başladığı için alyansını da takamıyor.

Talihsiz kadın düğün gecesini şöyle anlatıyor: 'Düğün gecem korkunçtu. Kurdeşenlerle kaplıydım...Alyansımın da takılı olduğu yerde kabarcıklarla kaldım. 'Bununla yaşamak zorundayım, bu yüzden yapabileceğim en iyi şey, diğer insanları bu konuda bilinçlendirmek, böylece semptomları fark etmeleri ve daha erken tedavi görmeleri gerekiyor.'

Ayrıca kot pantolon giymek, duş almak, alışveriş çantalarını arabadan taşımak gibi pek çok günlük işi ıstırap çekmeden yapamıyor.

BASINÇ ÜRTİKERİ NEDİR?

Gecikmiş basınç ürtikeri basınca bağlı gelişen cilt reaksiyonudur. Vücudun uzun süreli basınca maruz kalan bölgesinde deride 4-6 saat kadar sonra şişlik ve kızarıklık şeklinde kendini gösteren ürtiker dediğimiz kurdeşen tablosu ortaya çıkar.



