En büyük özelliği fiyatı: Xiaomi Redmi 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi Redmi alt markası altında görece uygun fiyatlı akıllı telefonları kullanıcılarla buluşturmak istiyor. Bu anlamda önce üst seviye işlemcilere sahip, performansı yüksek Redmi K30 Pro gibi akıllı telefonları tanıtan şirket, daha sonra ülkemizde de satışa sunulan Redmi Note 9 serisi ile iyi bir başarı yakaladı. Fakat herkesin gözü, Redmi'nin en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olan Redmi 8'deydi. Zira Xiaomi bu akıllı telefonu Redmi 9 ile güncelleyecekti. Ve beklenen atılım, bugün gerçekleşti. Xiaomi Redmi 9 sonunda görücüye çıktı.

XİAOMİ REDMİ 9 ÖZELLİKLERİ

Redmi 9 özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran var. Bu ekran üst seviye telefonlarda karşılaştığımız gibi 90 Hz ve 120 Hz gibi ekran yenileme oranlarına sahip değil. Ancak oldukça iyi görünüyor. Telefonun gönlünün ta ortasında ise MediaTek Helio G80 işlemcisi konumlanıyor. Bu işlemciye modele göre değişen 3GB / 4GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Redmi 9 gücünü ise 18W hızlı şarj destekli 5.020 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Bu batarya Full HD+ bir ekran ile buluşunca iki güne yakın bir pil performansı sunacak gibi görünüyor.