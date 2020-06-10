HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. En büyük özelliği fiyatı: Xiaomi Redmi 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

En büyük özelliği fiyatı: Xiaomi Redmi 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Xiaomi, Xiaomi Redmi 9'u tanıttı. Uzun bir süredir deyim yerindeyse dört gözle beklenen Xiaomi Redmi 9, kameralarıyla ve özellikle piliyle dikkat çekiyor. Peki Redmi 9 özellikleri neler? Redmi 9 fiyatı ne kadar?

En büyük özelliği fiyatı: Xiaomi Redmi 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi Redmi alt markası altında görece uygun fiyatlı akıllı telefonları kullanıcılarla buluşturmak istiyor. Bu anlamda önce üst seviye işlemcilere sahip, performansı yüksek Redmi K30 Pro gibi akıllı telefonları tanıtan şirket, daha sonra ülkemizde de satışa sunulan Redmi Note 9 serisi ile iyi bir başarı yakaladı. Fakat herkesin gözü, Redmi'nin en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olan Redmi 8'deydi. Zira Xiaomi bu akıllı telefonu Redmi 9 ile güncelleyecekti. Ve beklenen atılım, bugün gerçekleşti. Xiaomi Redmi 9 sonunda görücüye çıktı.

XİAOMİ REDMİ 9 ÖZELLİKLERİ

Redmi 9 özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran var. Bu ekran üst seviye telefonlarda karşılaştığımız gibi 90 Hz ve 120 Hz gibi ekran yenileme oranlarına sahip değil. Ancak oldukça iyi görünüyor. Telefonun gönlünün ta ortasında ise MediaTek Helio G80 işlemcisi konumlanıyor. Bu işlemciye modele göre değişen 3GB / 4GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Redmi 9 gücünü ise 18W hızlı şarj destekli 5.020 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Bu batarya Full HD+ bir ekran ile buluşunca iki güne yakın bir pil performansı sunacak gibi görünüyor.

<a href=Xiaomi Redmi 9 özellikleri" />

Redmi 9'un kameralarına gelelim. Redmi 9 kamera tarafında bir dezavantaja sahip. Son zamanlarda başlayan XX MP kamera furyası Redmi 9'u etkilememiş gibi duruyor. Zira telefonun ana kamerası 13 MP çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığında. Bu kameranın düşük ışık koşullarında iyi bir performans vereceğini söylemek kağıt üzerinde güç. Telefonun diğer kameraları ise şöyle sıralanıyor; 8 MP 118 derecelik FoV destekli ultra geniş açılı kamera (f/2.2) + 5 MP makro kamera (f/2.4) + 2 MP derinlik sensörü. Telefonun ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.

Xiaomi Redmi 9 kamera

XİAOMİ REDMİ 9 FİYATI

Redmi 9'un fiyatı (3GB RAM + 32GB dahili depolama alanı) 149 euro olarak (güncel TL kuruyla yaklaşık 1,150 TL + vergiler) açıklandı. 4GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip olan modeli almak isteyen tüketiciler ise 179 euro (güncel TL kuruyla yaklaşık 1,382 TL + vergiler) ödemeli. Redmi 9'un Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Xiaomi'nin bilekliği ön siparişe açıldı! İşte 'şaşırtan' fiyatıXiaomi'nin bilekliği ön siparişe açıldı! İşte 'şaşırtan' fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz'dan sonra irtibatını kesmemiş

15 Temmuz'dan sonra irtibatını kesmemiş

Serenay Sarıkaya'nın mesajlarını ifşa etti!

Serenay Sarıkaya'nın mesajlarını ifşa etti!

İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlama uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlama uyarısı

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

PES‘cileri sevindiren haber geldi

PES‘cileri sevindiren haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Las Vegaslı otel sahipleri Elon Musk'tan durak istiyor!

Elon Musk'ın kapısını çaldılar! Sebebi ise...

Dualsense'siz olmaz: Twitter'dan PlayStation 5 tanıtımı için yeni etiket!

Milyonlarca kişinin takip edeceği etkinliğe özel hazırlık!

Tanıtıma gerek kalmadı: Xiaomi Mi Band 5 ön siparişe açıldı! İşte 'şaşırtan' fiyatı

Xiaomi'nin bilekliği ön siparişe açıldı! İşte 'şaşırtan' fiyatı

Apple koronavirüs uygulamasını güncelledi! İşte gelen yenilikler

Apple'dan önemli güncelleme! İşte gelen yenilikler

Ubisoft müjdeyi verdi: Rainbow Six Siege ücretsiz oluyor!

60 milyondan fazla kullanıcısı var! Artık herkes oynayabilir

Xiaomi erken davrandı: Xiaomi Redmi Note 9 Türkiye'de satışa sunuldu!

2 gün sonra tanıtılacaktı, bugün satışa çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.