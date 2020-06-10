En büyük özelliği fiyatı: Xiaomi Redmi 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi Redmi alt markası altında görece uygun fiyatlı akıllı telefonları kullanıcılarla buluşturmak istiyor. Bu anlamda önce üst seviye işlemcilere sahip, performansı yüksek Redmi K30 Pro gibi akıllı telefonları tanıtan şirket, daha sonra ülkemizde de satışa sunulan Redmi Note 9 serisi ile iyi bir başarı yakaladı. Fakat herkesin gözü, Redmi'nin en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olan Redmi 8'deydi. Zira Xiaomi bu akıllı telefonu Redmi 9 ile güncelleyecekti. Ve beklenen atılım, bugün gerçekleşti. Xiaomi Redmi 9 sonunda görücüye çıktı.
Redmi 9 özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran var. Bu ekran üst seviye telefonlarda karşılaştığımız gibi 90 Hz ve 120 Hz gibi ekran yenileme oranlarına sahip değil. Ancak oldukça iyi görünüyor. Telefonun gönlünün ta ortasında ise MediaTek Helio G80 işlemcisi konumlanıyor. Bu işlemciye modele göre değişen 3GB / 4GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Redmi 9 gücünü ise 18W hızlı şarj destekli 5.020 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Bu batarya Full HD+ bir ekran ile buluşunca iki güne yakın bir pil performansı sunacak gibi görünüyor.
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Redmi 9'un kameralarına gelelim. Redmi 9 kamera tarafında bir dezavantaja sahip. Son zamanlarda başlayan XX MP kamera furyası Redmi 9'u etkilememiş gibi duruyor. Zira telefonun ana kamerası 13 MP çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığında. Bu kameranın düşük ışık koşullarında iyi bir performans vereceğini söylemek kağıt üzerinde güç. Telefonun diğer kameraları ise şöyle sıralanıyor; 8 MP 118 derecelik FoV destekli ultra geniş açılı kamera (f/2.2) + 5 MP makro kamera (f/2.4) + 2 MP derinlik sensörü. Telefonun ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.
Redmi 9'un fiyatı (3GB RAM + 32GB dahili depolama alanı) 149 euro olarak (güncel TL kuruyla yaklaşık 1,150 TL + vergiler) açıklandı. 4GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip olan modeli almak isteyen tüketiciler ise 179 euro (güncel TL kuruyla yaklaşık 1,382 TL + vergiler) ödemeli. Redmi 9'un Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.
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