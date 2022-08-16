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En büyük tehlike kağıt havlu, sirke, dezenfektan... Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Cep telefonunu bozmak için bire bir

16.08.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonu temizliği görmezden gelinse de sağlık için kritik öneme sahip. Klozetler üzerinde gizlenen mikrop ve bakteri sayısı kadarı emin olun ki cep telefonu yüzeyinde de var. Elinizde gezdirdiğiniz, sağa sola bıraktığınız hatta tuvalete giderken birle yanınıza aldığınız cep telefonu tam bir bakteri yuvası desek abartmayız. Cep telefonunu temizlerken hepimiz aynı hatayı yaparak bozulmasına neden oluyoruz. Kağıt havlu, sirke ve dezenfektan gibi ürünleri cep telefonuna yaklaştırmamalısınız.

En büyük tehlike kağıt havlu, sirke, dezenfektan... Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Cep telefonunu bozmak için bire bir

Cep telefonlarımız uzun süredir yanımızdan ayırmadığımız bir parçamız haline geldi. Yatakta, tuvalette, toplu taşıma araçlarında elimizden düşürmediğimiz cep telefonları tam bir bakteri yuvası. Cep telefonları tüm bu yerlerde olabilecek ve telefonumuzun yüzeyine yerleşen tüm bakteri ve mikropları topladığı anlamına gelir.

Covid-19'dan önce, telefonlarımız da dahil olmak üzere eşyalarımızı dezenfekte etmek ve sterilize etmek çok önemli olmayabilirdi.

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Ancak pandemiden bu yana sağlık uzmanları, telefonlarımızı günde en az bir kez temizlememiz gerektiğini öne sürüyorlar. Cep telefonunu ıslak mendille silmek için acele etmeden önce, telefonunuzu zarar vermeden temizlemek için bilmeniz gerekenler burada.

CEP TELEFONU NASIL TEMİZLENİR?

Telefonunuzu doğru şekilde temizlemeniz önemlidir, çünkü yanlış yapmak cep telefonunuzun bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir. En ideal cep telefonu temizliği, kullanım kılavuzunda yer alan talimatları izlemek olmalı.

Alkol içerikli temizleyiciler veya kağıt havlu gibi malzemeler cep telefonunuzu koruyan kaplamayı sıyırıp hasara yol açabilir. Doğru şekilde temizlerseniz, telefonunuz sadece mikroplardan ve pisliklerden arınmakla kalmaz, aynı zamanda daha uzun süre dayanır.

CEP TELEFONU TEMİLİĞİNDE KULLANILMASI GEREKENLER

Parmak izi lekelerini temizlemek için yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanmalısınız. Apple, cep telefonunuzu temizlerken %70 izopropil alkol, %75 etil alkol içeren mendilleri kullanmanızı önerir. Telefonunuzu silmek için en iyi sabunlu ılık suya batırılmış, yumuşak tüy bırakmayan bez olduğu öne sürülüyor. Telefonu düzenli olarak nemli bir mikrofiber bezle silmek, telefon ekranındaki parmak izi lekelerinin giderilmesine yardımcı olur.

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Telefonunuzun küçük bağlantı noktalarına takılan tiftik ve tozu çıkarmak söz konusu olduğunda, bant kullanmak çok iyi bir numaradır. Telefonun ekranı ve gövdesi arasındaki pisliği temizlemek için bandı kırışıklıklar ve hoparlör boyunca yerleştirin. Bağlantı noktaları için yavaşça sarın ve içine yerleştirin. Bandın yapışkanlığı, bu alanlardaki herhangi bir tiftiği veya tozu çeker. Bantla ulaşılamayan küçük hoparlör delikleri için, tozu nazikçe çıkarmak için bir kürdan kullanın.

TELEFONUNUZA ASLA DEĞDİRMEYİN

Telefonunuzu temizlemek için çamaşır suyu veya hidrojen peroksit ürünleri kullanmayın, bunlar hasara neden olur. El dezenfektanı kullandıktan sonra telefonunuza dokunabilirsiniz, ancak alkol içeriği çok güçlü olduğu için telefonu temizlemek için kullanmayın. Cam temizleyici ve sirke gibi diğer ürünlerden kesinlikle kaçınılmalıdır, çünkü bunlar telefondaki koruyucu kaplamayı bozabilir. Tabii ki söylemeye gerek yok ama telefonunuzu herhangi bir sıvıya batırmayın.

SAKIN KAĞIT HAVLU KULLANMAYIN

Silme söz konusu olduğunda, telefonunuzu temizlemek için çaresiz olsanız bile asla kağıt havlu kullanmayın. Kağıt havlular zararsız görünebilir, ancak telefon yüzeyinde bulunan toz taneleri gibi artıklarla temas ederse çizilmelere neden olabilir. Son olarak, temizleme işlemine başlamadan önce tüm kabloları çıkarmayı ve telefonunuzu kapatmayı unutmayın.


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sirke dezenfektan cep telefonu covid kağıt havluluk
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