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En 'çekici' düğün

19.09.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta araç bakım ve yıkama işi yapan Mert Altun, gelini almaya çekici ile geldi. Düğün arabası çekici olan çift, eğlenceli merasimin ardından ilgi çeken araçları ile alkışlar eşliğinde salondan ayrıldı.

En 'çekici' düğün

Kahramanmaraş’ta dünya evine giren çiftin gelin aracı çekici oldu. Küçük Sanayi Sitesi’nde araç bakım ve yıkama işi yapan Mert Altun, özel bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Rümeysa Uçar ile hayatlarını birleştirdi.

DAMADIN ARKADAŞLARINDAN SÜRPRİZ

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğünle dünya evine giren çiftin gelin aracı ise dikkat çekti. Sanayi esnafı damadın arkadaşları, çiçeği burnunda çift için çekici aracını gelin aracı yaptı. Düğün sonrası davetlilerin alkışlarıyla süslenen çekici aracına binen çift, salondan ayrıldı.

"SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ"

Damat Mert Altun, “Biz de bir farkındalık yaratmak istedik, sosyal medyada dikkat çekti. Mutluyuz” dedi.

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İHA

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