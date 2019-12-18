En çok onlar arandı! Google 2019 yılında modanın en çok arananlarını açıkladı

Google yıllık arama raporunu yayınladı. Şirketin önceki yıla göre belirli bir zaman diliminde trafikte ani yükseliş gören terimler olarak tanımladığı trend aramaları oldukça ilginç. Yıl boyunca moda konusunda yapılan aramalarda bu yıl 'rahatlık' ön plandaydı ancak ünlülerin kırmızı halı kıyafetleri de bir hayli ilgi çekmiş durumdaydı. Google kullanıcıları, Geçen yıl Cambridge Düşes'i Kate Middleton stilini aramaktan vazgeçen kadınlar, bu yıl bir VSCO Girl’in dolabında ne olabileceğine daha fazla ilgi gösterdiler.

GOOGLE'IN 2019'DA ÜNLÜ STİL ARAYIŞI

Billie Eilish tarzı

Audrey Hepburn tarzı

Ariana Grande tarzı

Kylie Jenner tarzı

Amal Clooney tarzı

Şii LaBeouf tarzı

Cam newton tarzı

GOOGLE'IN ÜNLÜ KADIN ARAMA TRENDLERİ

Tana Mongeau Coachella kıyafeti

Serena Williams kıyafeti

Cardi B Grammy kıyafeti

Katy Perry Ursula kıyafeti

Josie Canseco kıyafeti

Cardi sarı kıyafet

Miley Cyrus Coachella kıyafeti

Kelly Clarkson 'Ses' kıyafeti

Billie Eilish kıyafeti

Beyoncé 'Formasyon' kıyafeti

GOOGLE'IN EN İYİ KIYAFET FİKİRLERİ

EGirl kıyafeti

Eboy kıyafeti

Soft Girl kıyafeti

Bisiklet şort kıyafeti

VSCO kız kıyafeti

Dickies kıyafeti

Beyaz kot kıyafeti

Fila kıyafet

Şampiyon kıyafeti

Deri pantolon kıyafet