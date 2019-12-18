En çok onlar arandı! Google 2019 yılında modanın en çok arananlarını açıkladı

Google yıllık arama raporunu yayınladı. Şirketin önceki yıla göre belirli bir zaman diliminde trafikte ani yükseliş gören terimler olarak tanımladığı trend aramaları oldukça ilginç. Yıl boyunca moda konusunda yapılan aramalarda bu yıl 'rahatlık' ön plandaydı ancak ünlülerin kırmızı halı kıyafetleri de bir hayli ilgi çekmiş durumdaydı. Google kullanıcıları, Geçen yıl Cambridge Düşes'i Kate Middleton stilini aramaktan vazgeçen kadınlar, bu yıl bir VSCO Girl’in dolabında ne olabileceğine daha fazla ilgi gösterdiler.
Billie Eilish tarzı
Audrey Hepburn tarzı
Ariana Grande tarzı
Kylie Jenner tarzı
Amal Clooney tarzı
Şii LaBeouf tarzı
Cam newton tarzı
Tana Mongeau Coachella kıyafeti
Serena Williams kıyafeti
Cardi B Grammy kıyafeti
Katy Perry Ursula kıyafeti
Josie Canseco kıyafeti
Cardi sarı kıyafet
Miley Cyrus Coachella kıyafeti
Kelly Clarkson 'Ses' kıyafeti
Billie Eilish kıyafeti
Beyoncé 'Formasyon' kıyafeti
EGirl kıyafeti
Eboy kıyafeti
Soft Girl kıyafeti
Bisiklet şort kıyafeti
VSCO kız kıyafeti
Dickies kıyafeti
Beyaz kot kıyafeti
Fila kıyafet
Şampiyon kıyafeti
Deri pantolon kıyafet
Kamp tarzı
E-kız tarzı
E-erkek tarzı
Steampunk tarzı
Harajuku tarzı
Tiki tarzı
Yankii tarzı
Vintage tarzı
VSCO kız tarzı
Emo tarzı
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