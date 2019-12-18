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En çok onlar arandı! Google 2019 yılında modanın en çok arananlarını açıkladı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yıl sonu bütün bir seneyi içine alan manşetlere, trendlere değindiğimiz zamanlar. 2019 yılının son günlerini yaşadığımız bugünlerde Google moda trendlerinde neleri aradığımızı açıkladı. Kate Middleton stili 2018 yılına damga vurdu. Ancak 2019 yılında şarkıcılık konusunda olduğu gibi moda konusunda da sınırları zorlayan Billie Eilish liste başında yer aldı. Bu sonuç rahat ve salaş giyimin öne çıktığını gösteriyor.

En çok onlar arandı! Google 2019 yılında modanın en çok arananlarını açıkladı

Google yıllık arama raporunu yayınladı. Şirketin önceki yıla göre belirli bir zaman diliminde trafikte ani yükseliş gören terimler olarak tanımladığı trend aramaları oldukça ilginç. Yıl boyunca moda konusunda yapılan aramalarda bu yıl 'rahatlık' ön plandaydı ancak ünlülerin kırmızı halı kıyafetleri de bir hayli ilgi çekmiş durumdaydı. Google kullanıcıları, Geçen yıl Cambridge Düşes'i Kate Middleton stilini aramaktan vazgeçen kadınlar, bu yıl bir VSCO Girl’in dolabında ne olabileceğine daha fazla ilgi gösterdiler.

GOOGLE'IN 2019'DA ÜNLÜ STİL ARAYIŞI

Billie Eilish tarzı

billie8

Audrey Hepburn tarzı
Ariana Grande tarzı
Kylie Jenner tarzı

kylie

Amal Clooney tarzı
Şii LaBeouf tarzı
Cam newton tarzı

GOOGLE'IN ÜNLÜ KADIN ARAMA TRENDLERİ

Tana Mongeau Coachella kıyafeti
Serena Williams kıyafeti
Cardi B Grammy kıyafeti

cardi

Katy Perry Ursula kıyafeti
Josie Canseco kıyafeti
Cardi sarı kıyafet
Miley Cyrus Coachella kıyafeti
Kelly Clarkson 'Ses' kıyafeti
Billie Eilish kıyafeti
Beyoncé 'Formasyon' kıyafeti

beyonce

GOOGLE'IN EN İYİ KIYAFET FİKİRLERİ

EGirl kıyafeti
Eboy kıyafeti
Soft Girl kıyafeti
Bisiklet şort kıyafeti
VSCO kız kıyafeti
Dickies kıyafeti
Beyaz kot kıyafeti
Fila kıyafet
Şampiyon kıyafeti
Deri pantolon kıyafet

kendal

GOOGLE'IN EN İYİ MODA TRENDLERİ

Kamp tarzı
E-kız tarzı
E-erkek tarzı
Steampunk tarzı
Harajuku tarzı
Tiki tarzı
Yankii tarzı
Vintage tarzı
VSCO kız tarzı
Emo tarzı

MODA VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ TRENDLERİ

Toka nasıl yapılır?
VSCO bilezikleri nasıl yapılır?
Pirinç suyu nasıl yapılır?
Geçici dövmeler nasıl yapılır?
Tırnakları daha hızlı büyütmenin yolu
Dişleri beyazlatmanın yolu
Kirpiklerinizi dolgun göstermenin yolu
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