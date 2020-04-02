HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. En çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuldu

En çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan rapora göre Mart ayında medyada en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuldu.

En çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuldu

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Mart ayında yaşanan olaylar arasında Türkiye, en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı konuştu. Uzun süredir dünya gündeminde yer alan ve global bir salgın haline gelen koronavirüsün ilk vakası 11 Mart’ta Türkiye’de görüldü. Koronavirüsün Türkiye’de de görülmesiyle beraber vatandaşlar ay boyunca yapılacak resmi açıklamalara kenetlendi ve gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrildi. Yaptığı basın toplantıları ile adından söz ettiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca medyada 191 bin 189 habere yansıyarak siyaset gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.

Sokağa çıkma yasağı tartışmaları ay boyunca sürerken Sağlık Bakanı’ndan “Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin” açıklaması geldi. Ay boyunca medyada 33 bin 6 habere yansıyan OHAL, Mart ayı siyaset gündeminin başlıca konuları arasında yer aldı. Kanal İstanbul Projesi de, Mart ayında da 6 bin 451 habere yansıyarak en çok konuşulan gündem konuları arasında yerini aldı.

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli ailelere ilave destek olmak amacıyla milli dayanışma kampanyasının başlatıldığını duyurdu. “Biz bize yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan kampanyaya bağış için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım hesapları açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya birçok siyasi ve iş adamından da destek geldi. Mart ayının son günlerinde başlatılan milli dayanışma kampanyası, kısa bir süre içerisinde 5 bin 694 habere yansıyarak en çok konuşulan siyasi gündem konularından olmayı başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
Bugün Dünya Otizm Farkındalık GünüBugün Dünya Otizm Farkındalık Günü
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Medya Takip Merkezi MTM Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs açıklaması

Fotoğraflar az önce geldi! 'Pes' dedirten görüntü

Fotoğraflar az önce geldi! 'Pes' dedirten görüntü

İşte 6 aylık vergi ertelemesiyle ilgili detaylar

İşte 6 aylık vergi ertelemesiyle ilgili detaylar

'Sanırım sonucum pozitif...'

'Sanırım sonucum pozitif...'

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ay, bütün gün Yengeç burcunda!

Ay, bütün gün Yengeç burcunda!

1 Nisan için komik şaka mesajları

1 Nisan için komik şaka mesajları

Diğer Haberler
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş

Acı haber Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş

Koronavirüs tedavisinde 7 dakika sırrı

Koronavirüs tedavisinde 7 dakika sırrı

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi açıklaması

Bakanlıktan şehir hastanesi açıklaması

Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ile otizme dikkat çekiliyor! Otizm nedir?

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü

Çin koronavirüsü yendi mi? Aşısı bulundu mu? Pekin Büyükelçisi'nden flaş açıklamalar

Çin koronavirüsü yendi mi? Büyükelçi'den önemli açıklama

İstanbul'da iki özel laboratuvara koronavirüs soruşturması

İstanbul'da iki özel laboratuvara koronavirüs soruşturması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.