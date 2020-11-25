En çok telefonu hangi marka sattı?

Analitik firması olan Gartner, akıllı telefon pazarıyla ilgili başka bir rapor daha yayınladı. Görünüşe göre bu yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 366 milyon akıllı telefon satıldı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 daha az. Bunda tabii ki de koronavirüs salgınının etkisi çok oldu.

SAMSUNG APPLE VE HUAWEİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Samsung, 80,82 milyon adet telefon ile pazarın yüzde 22’si ile halen lider konumda yer alıyor. Genel olarak, ilk 5 üreticiden yalnızca Samsung ve Xiaomi satışlarını sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 34,9 oranında artırabildi. Huawei, satılan 51.83 milyon akıllı telefonla pazar payını yüzde 14.4’e çıkararak ikinci sırada yer aldı. Xiaomi, 44,41 milyon akıllı telefon sattı. Bu satış yüzde 12,1’lik bir pazar payına eşdeğer.

Apple dördüncü sırada. temmuz ve eylül arasında, şirket 40,6 milyon akıllı telefon sattı. Apple’ın pazar payı ise yüzde 11,1 oldu. Oppo ise Apple’ı takip ediyor. OPPO üçüncü çeyrekte 29,89 milyon akıllı telefon sattı.

Counterpoint Research, sonbaharın ilk ayında küresel akıllı telefon pazarının 5G segmenti üzerine yapılan çalışmayla ilgili verileri paylaştı. O verilere göre dünyanın en çok satan modeli Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G olmuştu.