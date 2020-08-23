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  4. En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Şanlıurfa’da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası!

En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Şanlıurfa’da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 19:03 | Son Güncelleme

Türkiye'de en çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Şanlıurfa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik alınan tedbir kararlarını ihlal ettikleri belirlenen iş yeri ve kişilere yazılan para cezası miktarı 40 milyon Türk Lirasını aştı.

En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Şanlıurfa’da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası!

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde oluşturulan İl Pandemi Kurulu, Bilim Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı tedbir kararları, salgının Türkiye’de görülmesiyle birlikte hayata geçirildi.

Basın yayın organları, sosyal medya, açık hava reklamcılığı, mobil anons araçları gibi onlarca farklı yöntemle kamuoyuna duyurulan tedbir kararlarının uygulanması, yine Şanlıurfa Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Salgın Denetim Merkezi ekiplerince denetlendi.

KURALLARI İHLAL ETTİLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da önemli katkılar sunduğu koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kuralları ihlal ettikleri ve bu tutumlarında ısrarcı oldukları belirlenen işletme ve şahıslara karşı cezai yaptırımlar uygulandı.

Dünya çapında etkili olmaya devam eden koronavirüs salgınını önlemeye yönelik Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ilan edilen tedbir kararlarını ihlal ettikleri denetim ekiplerince belirlenen iş yeri ve kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulandı. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin de başlatıldığı Şanlıurfa’da, 24 Mart - 22 Ağustos tarihleri arasındaki beş aylık sürede, 289 bin 263 iş yeri ve riskli alan denetimi yapıldı. Bin 837 iş yeri hakkında işlemin yapıldığı denetimler kapsamında, 33 bin 114 adres denetlendi. Çok sayıda mükerrer denetlemenin yapıldığı iş yeri, riskli alan ve izolasyon denetimlerinde haklarında işlem yapılan kişi sayısı 34 bin 464 olurken, bu iş yeri ve kişilere yazılan ceza miktarı da toplam 40 milyon 167 bin 133 Türk Lirasını buldu.

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