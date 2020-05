En Detaylı Egzama Rehberi: Nedir? Neden Olur? Nasıl Geçer?

Sık alkol kullanımı, kötü beslenme, stres ve psikolojik sorunların da yol açabileceği seboreik dermatit kronik bir rahatsızlıktır; yani kesin çözümü yoktur. Düzenli ilaç kullanımı ile ataklar baskılanabilir ancak hayatın hemen her aşamasında tekrar etme tehlikesi vardır.

7. Hebra egzaması Kasıklarda, uyluk ve kuyruk sokumunda çok yaygın olarak görülen bir çeşit mantarlı iltihap hastalığıdır. Erkeklerde daha sık görülür. Girintili çıkıntılı, kaşıntılı kabarcıklar şeklinde belirti verir, bazen bu kabarcıkların etrafı su toplayarak oldukça rahatsız edici bir his yaratır.

Cildinizle temas eden nevresim, kıyafet vb. her kumaşın az deterjanla yıkanmış ve iki kere durulanmış olmasına dikkat edin.

Ellerinizi yıkarken sıvı değil geleneksel kalıp sabunları kullanmaya çalışın ve mümkün olduğunca ıslak mendil kullanmaktan kaçının.

3. Buhar makinesi kullanın

Odadaki buhar seviyesini düzenlenleyerek havayı nemlendiren makineler, nefes yollarının temizlenmesini, gözeneklere biriken bakteri ve kirlerin dışarı atılmasını sağlar. Yaygın olarak kullanılmasa da egzama potansiyeli olan ciltte belirtilerin daha geç ortaya çıkmasına ya da durdurulmasına yardımcı olabilir.

4. Her gün duş almayın

Egzamanın sebeplerinden biri de cildin nemini kaybetmesi ve yağ dokusunun yok olmasıdır. Her gün duş almak ya da çok sıcak suyla duş almak buna sebep olabilir. Her gün değil iki ya da üç günde bir, ılık suyla duş almaya çalışmanız cildiniz için daha sağlıklı bir tutum olacaktır.

5. Tırnaklarınızı kısa ve küt tutmaya çalışın

Kaşıntı ve egzama genelde el ele giden sorunlar olduğundan dolayı tırnaklarınızın uzun olması bakterilerin ve iltihapın cildin farklı kısımlarına taşınmasına sebep olabilir. Sivri olarak törpülenmiş tırnaklar su toplama ya da kabuk tutma gibi durumlarda cildin daha çok zedelenmesine, tedaviden sonra bile iz kalmasına neden olabilir. Bu yüzden tırnaklarınızı günlük hayatınızda kısa ve küt tutmaya çalışın.