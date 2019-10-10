HABER

En eğlenceli bando takımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:24 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Romanlar bando takımı kurdu.

En eğlenceli bando takımı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Romanlar bando takımı kurdu. Lüleburgaz’da ilk, Trakya’da ise Edirne’den sonra 2’nci olan bando takımını kuran Lüleburgaz Müzisyen ve Roman Dansları Derneği Başkanı Mustafa Güler, “İlk etapta 29 Ekim ve 8 Kasım törenlerine hazırlık yapıyoruz. Bu kapsamda bando takımının kıyafetlerini temin etmeye çalışıyorum. Hazır vaziyette belediye önünde halka açık konser vereceğiz. Belediye başkanının takdirine bırakacağız” dedi.
Lüleburgaz Müzisyen ve Roman Dansları Derneği Başkanı Mustafa Güler’in kurduğu Trakya’nın 2’nci, Lüleburgaz’ın ise ilk bando takımı olan ve üyelerinin tamamı Romanlardan oluşan Lüleburgaz Bando Takımı çalışmalarına başladı. Necdet Tekin Gençlik Merkezi’nde ilk müzik provasını yapan ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 8 Kasım Lüleburgaz’ın kurtuluşu törenlerine hummalı bir şekilde hazırlanıyor.

“Lüleburgaz’da yapılmayanı yapacağız”
Güler, bando takımının dernek üyelerinden oluştuğunu söyleyerek, “İlk provamızı yaptık. Üstadlarımız bu işin bilinçli tarafını kullanıyorlar. Enstrüman çaldıkları için daha çabuk yetiştirebileceğimiz bir bando takımı kurmaya çalışıyoruz. Trakya’da 2’nci, Lüleburgaz’da ilk kez kurulan bir bando takımıyız. Lüleburgaz’da bugüne kadar hiç yapılmamış bir bando takımını oluşturmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Güler, bando takımı için Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’den de destek beklediklerini söyleyerek, “Bizim amaç ve gayemiz bandoyu oluşturup, Lüleburgaz Belediyesi’nin bünyesinde oluşturulmasını sağlamak. Şu anda en az 10 kişilik grup yapacağız. Bu 10 kişiyle de ilgili olarak Lüleburgaz Belediyesi umarım hayırlı bir karar verir. Lüleburgaz Belediyesi’ne de bir bando takımı kazandırırız” şeklinde konuştu.

“Romanların başarısını dünyaya ispatladık”
Güler, Romanların fırsat verildiğinde yeteneklerini çok iyi bir şekilde gösterdiklerini belirterek, “Biz Romanların ne kadar başarılı olduğunu dünyaya ispatladık ama ne yazık ki buradakiler değerimizi bilmiyor. Kültür kenti diyoruz ama kültür aslında bizden başlıyor. Kültürün ne anlamda olduğunu onlara öğretmemiz gerekiyor. Biz bunu başaracağız” dedi.

İlk gösterileri 29 Ekim’de
Güler, üyelerinin tamamı Romanlardan oluşan bando takımının ilk gösterilerinin 29 Ekim’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında olacağını söyledi. Güler, “İlk etapta 29 Ekim ve 8 Kasım törenlerine hazırlık yapıyoruz. Bu kapsamda bando takımının kıyafetlerini temin etmeye çalışıyorum. Hazır vaziyette belediye önünde halka açık konser vereceğiz. Belediye başkanının takdirine bırakacağız” dedi.

En eğlenceli bando takımı

En eğlenceli bando takımı

En eğlenceli bando takımı

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Müjde geldi: Kemalpaşa’ya yüksekokul kuruluyorMüjde geldi: Kemalpaşa’ya yüksekokul kuruluyor
Esenyurt'ta boğazı kesilerek öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındıEsenyurt'ta boğazı kesilerek öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Türk askerleri Suriye'ye böyle girdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Duvar kaldırıldı! Suriye'ye böyle girildi

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga!

Terör örgütü yandaşlarından 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Sosyal medyada 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Teröristlerin saldırısında Ceylanpınar'daki çocuklar yaralandı

Teröristlerin attığı uçaksavar mermileri çocukları yaraladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.