En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Birçok işimizi yapmamızı sağlayan, film izleme keyfini yaşatan, internetin derya deniz dünyasında kaybolmamızı sağlayan dizüstü bilgisayarlar yerli ve yabancı birçok marka tarafından üretiliyor, üstelik piyasada yüzlerce modelin bulunduğunu düşünürsek aralarından bütçemize en uygun olanı seçmek de zorlaşıyor. Kimi bilgisayarlar performansı ile ön plana çıkarken kimisi sabit disk kapasitesi ile kimisi ise ekstra özellikleri ile göz dolduruyor. Laptoplar arasında hem ekonomik hem de en iyi performans sergileyen dizüstü bilgisayarları aşağıda sizler için listeledik. En iyi ekonomik bilgisayarları bir arada görmek ve fiyatlarını karşılaştırmak için hemen tıkla! 1) Lenovo V15-IWL 81YE008ETX Intel Core Lenovo" /> Bilgisayar markaları arasında ismi en çok bilinenlerden biri olan Lenovo’nun V15-IWL 81YE008ETX modeli, 15,6''’ekrana sahip. Temiz ve profesyonel bir görüntüye sahip olan bu dizüstü bilgisayarı çağdaş tasarımı ile yanınızda taşıyabilir, gittiğiniz her yeri anında ofise dönüştürebilirsiniz. Sekiz zorlu koşul için güvenilirlik ve sağlamlık testinden geçirilen V15’in performansı adeta ispatlanmış durumda. Fan güvenirliği testi, titreşim testi, klavye sistem testi, çalışma sıcaklığı bu testlerden bazıları. Intel Core i5-8265U işlemciye sahip olan dizüstü bilgisayar, 1366x768 maksimum çözünürlüğe sahip.

2) Asus X540MA-GO232 Intel Celeron Dizüstü bilgisayarlarda adından sıkça söz ettiren Asus’un en çok satın alınan modeli X540MA-GO232 ise Intel Core işlemci desteğine sahip. Günlük işlerinizi yapabilmeniz için oldukça uygun bir performans sunan dizüstü bilgisayar 15.6’’ boyutunda. Asus Splendid teknolojisi sayesinde daha canlı renkler sunmayı ve sıcak renkleri göstermeyi hedefliyor ve bunu da fazlasıyla başarıyor. Fiyat performans ortalamasına bakıldığında bir hayli yüksek puan alan X540MA’nın Asus Göz Bakımı Modu gözlerinizi yormamayı hedefliyor. Mavi ışık seviyelerini %33 oranında azaltan bu teknoloji sayesinde göz yorgunluğunuz daha da aza iniyor. 3) HP 15-RB013NT 7GX87EA AMD HP’nin uzun dayanan pil ömrüyle adından söz ettiren dizüstü bilgisayarı HP 15-RB013NT en yeni işlemcilerden AMD’nin performansı ile çalışıyor. Bu sayede sadece işlerinizi ve günlük rutinlerinizi halletmek değil, aynı zamanda bilgisayar oyunları oynamanızı da destekliyor. 15.6’’ boyutundaki bu dizüstü bilgisayar, zengin HD ekrana sahip. 1 milyon piksellik görüntü kalitesi ve yüksek çözünürlüğü ile film ve fotoğraflarınızın keyfini sürmenizi sağlıyor. Üstelik ön tarafta bulunan çift hoparlörleri sayesinde sesin size karşı yükselen gücüne karşı koyamayacağınızdan eminiz. HP’nin ekonomik ve kaliteli ürünleri arasında yer alan bu modeli de listenize mutlaka ekleyebilirsiniz.

4) Casper Nirvana C350.4000-4C00E Intel Celeron Bilgisayar markaları arasında, en yüksek bilinirliğe sahip olanlardan biri kuşkusuz Casper. 14’’ boyutundaki bu diz üstü bilgisayarında yeni nesil işlemci GeminiLake N4000 ile ideal bir performans yakalıyor. Sadece 9 mm boyutundaki ekranı ile, ekran boyutunun aksine daha geniş açılı bir görünüm sunuyor. Üstelik yanınızda sürekli taşıyacağınız bir bilgisayar arıyorsanız, ultra hafif yapısıyla da sizin dikkatinizi çekebileceğini belirtelim. Anti-Glare teknolojisine sahip ekranı yansıtmaz özelliği ile ekrana düşen ışığı absorbe ediyor ve görüntü kalitesini arttırıyor. Siyahtan farklı bir renk arayanların dikkatini çekecek olan metalik gümüşi rengi ise göz dolduruyor. Geliştirilmiş ses sistemi Nirvana C350 ile her sesin filtrelerden geçerek daha net ve berrak çıkmasını sağlıyor. 5) Asus ROG FX705DT-H7115 AMD Ryzen Performansı daha yüksek ve oyun için bir bilgisayar arıyorsanız elbette bütçeyi biraz daha arttırmanız gerekiyor. Bu noktada en çok tercih edilen bilgisayarlardan birisi ise Asus ROG FX705DT-H7115 AMD Ryzen oluyor. Hem oyun, hem de güçlü bir canlı yayın için NVIDIA GeForce GTX 1650 ekran kartına ek olarak dört çekirdekli bir AMD Ryzen 7 3750H işlemciye sahip. Güçlendirilmiş olan şasisi normal bir Asus kalitesinin 2 katı düzeyde ve oyun heyecanınıza en güçlü şekilde ortak olmayı hedefliyor. Güneş ışığı ve uzun çalışma ısısına dayanıklılığı test edilen Asus ROG, sizinle uzun süre oyunda kalmayı planlıyor. Klavyesinde bulunan RGB arkadan aydınlatma özelliği ise oyunda enerjinizi yükseltmeye ve tek bir anı bile kaçırmamanıza imkan sağlıyor.