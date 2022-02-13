HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. En etkileyici Sevgililer Günü mesajları ve sözleri! 2022 en güzel ve duygusal Sevgililer Günü mesajları!

En etkileyici Sevgililer Günü mesajları ve sözleri! 2022 en güzel ve duygusal Sevgililer Günü mesajları!

13.02.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Şubat Sevgililer Günü heyecanı için çiftleri en güzel mesajları sorgulamaya başladı. Sevgililer Günü'nde sevdiğini mutlu etmek ve değerli hissettirmek isteyen kişiler için en etkileyici sevgililer günü mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel ve duygusal 2022 Sevgililer Günü mesajları ve sözleri!

En etkileyici Sevgililer Günü mesajları ve sözleri! 2022 en güzel ve duygusal Sevgililer Günü mesajları!

14 Şubat Sevgililer Günü, her sene dünyanın birçok ülkesinde hediyeler ve jestlerle kutlanmaya devam ediyor. Siz de sevdiğinizi mutlu etmek istiyorsanız hediyeler dışında en anlamlı ve duygusal Sevgililer Günü sözlerini ona iletebilirsiniz. İşte en anlamlı, etkileyici ve duygusal Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!

EN ETKİLEYİCİ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim… Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin.

En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi? Kimsin sen? Sen benim sevgilimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim.

t25_burca-gore-14-subat-sevgi-757

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Öperim dudaklarından, gül kokulu yanaklarından. Her dem gözlerimin hapsindesin, kalbimin tek sahibisin… Sevgililer günün kutlu olsun.

Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır... Nice sevgililer günlerine bebeğim...

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir... Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum...

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığım sana!.. Sevgililer Günü kutlu olsun birtanem, seni çok seviyorum.

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

Sevginin olduğu yerde güneş batmazmış. Güneşimiz hiç batmasın. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

En huzurlu, en mutlu gündü. Sevgililer günümüz kutlu olsun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum.

Kocaman bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 Şubat Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...13 Şubat Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"
Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde aktif...Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde aktif...
Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"

AK Parti'den elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

AK Parti'den elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde aktif...

Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde aktif...

İlginizi Çekebilir

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.