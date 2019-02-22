En etkili doğum kontrol yöntemleri hangileri? Prezervatif mi, hap mı?

Zamanında alınan ilaç, düzgün takılan prezervatif sayesinde olası bir gebeliğin olması oldukça nadir görülüyor. Ancak bu hamile kalınmayacağı anlamına da gelmiyor. En azından İngiltere'de yaşayan Hannah Donaghue'a göre böyle. Olası bir gebeliğin önüne geçmek için doğum kontrol hapı kullanan Hannah, ilaçları doğru saatte almasına rağmen hamile kaldığını iddia ediyor. Hannah'ın şimdi üçüzleri var.

Peki güvenli cinsellik ne anlama geliyor? İşte en yaygın doğum kontrol yöntemleri.

PREZERVATİF

Prezervatifler, doğru boyutta ve formdalarsa ve ayrılmazlar ya da yırtılmazlarsa hamileliği önlemede gerçekten etkilidirler. En önemlisi, sizi ayrıca cinsel yolla bulaşan enfeskiyonlardan da koruyan tek doğum kontrolü şeklidir - bu yüzden unutmayın, başka bir doğum kontrolü türünde olsanız ve yeni biriyle seks yapıyor olsanız bile bunları kullanmanız gerekir. Ancak işlerin yanlış gitmesinin birçok yolu vardır ve kullanıcı hatası istenmeyen bir sürprizle sonuçlanabilir.

KADIN PREZERVATİFİ

Doğru kullanıldığında kadın prezervatifi oldukça güvenilir bir gebelik önleme yöntemidir. Normal bir prezervatiften daha büyük olma eğilimindedirleR. Kauçuk bir keseden oluşan bu prezervatif de tıpkı erkek prezervatifi gibi cinsel yolla bulaşan enfeskiyonlardan korur.