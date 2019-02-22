En etkili doğum kontrol yöntemleri hangileri? Prezervatif mi, hap mı?

Zamanında alınan ilaç, düzgün takılan prezervatif sayesinde olası bir gebeliğin olması oldukça nadir görülüyor. Ancak bu hamile kalınmayacağı anlamına da gelmiyor. En azından İngiltere'de yaşayan Hannah Donaghue'a göre böyle. Olası bir gebeliğin önüne geçmek için doğum kontrol hapı kullanan Hannah, ilaçları doğru saatte almasına rağmen hamile kaldığını iddia ediyor. Hannah'ın şimdi üçüzleri var.
Peki güvenli cinsellik ne anlama geliyor? İşte en yaygın doğum kontrol yöntemleri.
PREZERVATİF
Prezervatifler, doğru boyutta ve formdalarsa ve ayrılmazlar ya da yırtılmazlarsa hamileliği önlemede gerçekten etkilidirler. En önemlisi, sizi ayrıca cinsel yolla bulaşan enfeskiyonlardan da koruyan tek doğum kontrolü şeklidir - bu yüzden unutmayın, başka bir doğum kontrolü türünde olsanız ve yeni biriyle seks yapıyor olsanız bile bunları kullanmanız gerekir. Ancak işlerin yanlış gitmesinin birçok yolu vardır ve kullanıcı hatası istenmeyen bir sürprizle sonuçlanabilir.
KADIN PREZERVATİFİ
Doğru kullanıldığında kadın prezervatifi oldukça güvenilir bir gebelik önleme yöntemidir. Normal bir prezervatiften daha büyük olma eğilimindedirleR. Kauçuk bir keseden oluşan bu prezervatif de tıpkı erkek prezervatifi gibi cinsel yolla bulaşan enfeskiyonlardan korur.
HAP
Hapınızı her gün aynı saatte almanız gebeliklerin önüne geçmede oldukça etkilidir. Gebelik önleyici hap 2 hormon içerir. Hormonlar yumurtlamayı önler. Aynı zamanda sperm hücrelerinin rahme girmesini zorlaştırır. Ancak hapları almayı unutuyor veya telaşlı bir yaşam sürüyorsanız, daha istikrarlı bir doğum kontrol yöntemine güvenmek isteyebilirsiniz.
İMPLANT
Gebeliği önlemenin bir yolu da implanttır. Bir hekim tarafından üst kolunuzun altındaki deriye takılan küçük çubuk üç yıl boyunca gebelikten korur.
ENJEKSİYON
Hangi tip aldığınıza bağlı olarak enjeksiyon sekiz ila 13 hafta sürer. Ancak, eskisinin süresi dolduğunda veya etkisiz hale geldiğinde tekrar enjeksiyon yapıldığından emin olmanız gerekir.
ÇEKİLME YÖNTEMİ
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, en düşük başarı derecesine sahip çünkü inanılmaz derecede riskli bir doğum kontrol yöntemidir. Sağlık Bakanlığı'nın araştırmasına göre; Türkiye'de en çok kullanılan yöntem, spiral diye bilinen rahim içi araçlar. Bunu prezervatif ve doğum kontrol hapları izliyor. Ancak bir diğer gerçek ise geri çekme yönteminin hâlâ çok tercih edilmesi. Bunun nedeni de hiçbir ilaca ihtiyaç duyulmadan, kişinin kendi iradesi ile yapabilmesi ve masraflı olmaması. Cinsel ilişkideki hazdan taviz vermek istemeyen ve prezervatif sevmeyen erkek grubu için güzel bir yöntem olabilir ama bunu kadın için söylemek pek de mümkün değil. İstendiği zaman kullanılabilmesi bir avantaj olarak görülse de gebelik oranının yüksek olması en büyük dezavantajı.
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