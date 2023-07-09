En fazla can kaybı pazar günleri! Temmuz ve ağustos için uyarıda bulundu: Vakalar her yıl artıyor... Karadeniz'de 'rip akıntısı' yüzlerce can aldı

Her yıl çok sayıda can kaybına yol açan 'rip akıntısı' vakalarında pandemi döneminde keskin bir düşüş yaşandığını belirten Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdüsselam, "Boğulma olaylarının yüzde 80’i erkek, yüzde 20’si kadın" bilgisini verdi. Abdüsselam ayrıca "Temmuz ve ağustos aylarına çokça dikkat etmeliyiz" derken vakaların en çok ve en az görüldüğü illeri paylaşıp Orta ve Batı Karadeniz'e dikkat çekti.

EN ÇOK KARADENİZ'DE GÖRÜLÜYOR

Halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen, yüzen kişiyi kıyıdan açığa doğru sürükleyen 'rip akıntısı', en çok Karadeniz'de görülüyor. Bu nedenle her yıl yüzlerce kişi denizde boğularak can veriyor.

648 KİŞİDEN 304'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Samsun, Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Trabzon, Zonguldak'ta 2012-2022 yılları gerçekleşen 554 vakada, sahilden denize giren 648 kişiden 304'ü boğuldu.

ÇOĞUNLUĞU 30 YAŞ ALTI

Verilere göre; boğulma tehlikesi geçiren 523 erkekten 276'sı, 125 kadından 28'i hayatını kaybetti. Boğulma riski geçiren 439 kişinin 30 yaş altı, 212 kişinin ise 18 yaşından küçük olduğu verilere yansıdı.

ÖLÜM EN AZ ARTVİN'DE

İllere göre en fazla boğulma vakaları sırasıyla Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun, Sakarya, Bartın, Zonguldak, Sinop, Düzce, Kastamonu, Rize ve Artvin'de yaşandı. Samsun'da 98 kişi, boğulma nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümün en az yaşandığı Artvin'de ise 4 kişi boğuldu. Sahilden denize girip, hayatını kaybedenlerin illere göre dağılımında; Orta ve Batı Karadeniz şehirleri öne çıktı.

PANDEMİDE KESKİN DÜŞÜŞ

Boğulma vakaları en az 18 vaka ile 2012 yılında yaşanırken, en fazla ise 93 olayla 2022 yılında gerçekleşti. Pandeminin başladığı 2019 yılından itibaren boğulma olayları keskin bir düşüş ile 16'ya geriledi. Salgının etkisini yitirdiği 2021 yılında da 46'ya yükseldiği gözlemlendi.

EN FAZLA BOĞULMA PAZAR GÜNLERİ

Verilerde; hava ve deniz suyu sıcaklığına bağlı olarak boğulma olaylarının yaz aylarında arttığı görüldü. Mayıs ve ekim ayları arasında gerçekleşen sahilden denize girme olaylarında; boğulma tehlikesi temmuz aylarında 101, ağustos aylarında 107 kişi ile en yüksek seviyelere ulaştı. Hafta içi ve hafta sonunda ölüm oranları yüzde 50'şer olurken; kurtulma oranları hafta içinde yüzde 57, hafta sonunda ise yüzde 43 oranlarında gerçekleşti. Günlere bakıldığında ise boğulma vakaları 189 olay ile en fazla pazar günü yaşandı.

"NE YAZIK Kİ YILDAN YILA ARTIYOR"

Karadeniz'de boğulma vakalarını azaltmak için proje hazırlığında olan Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdüsselam, Öngörü Araştırma Merkezi ile yürütecekleri ortak çalışmada; Karadeniz'de 'rip akıntısı' riskini analiz edip öğretici uygulamalar geliştireceklerini söyledi.

BAZI OLAYLARDA BİRDEN FAZLA KİŞİ BOĞULUYOR

Çalışmasından istatistik bilgiler paylaşan Doç. Dr. Abdüsselam, "2012 ile 2022 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin Karadeniz bölgesinde tutmuş olduğu boğulma vakaları, ne yazık ki yıldan yıla artıyor. Yaş bakımından incelersek; vakaların yüzde 70'e yakını 30 yaş altı, bunların da yüzde 50'ye yakını 18 yaş altında. Bazı olaylarda birden fazla bireyin boğulma yaşadığını söyleyebiliriz. Bu da yaklaşık yüzde 90 ila yüzde 10 dağılımı gösteriyor" dedi.

"BATI KARADENİZ'DE ÖLÜM ORANI DAHA YÜKSEK"

Batı Karadeniz'de ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Abdüsselam, "Cinsiyet açısından, boğulma olaylarının yüzde 80'i erkek, yüzde 20'si kadın. Erkeklerin yüzde 50'ye, kadınların ise yüzde 75'e yakını boğulma olaylarından kurtuluyor. Aylara bakarsak, yoğunluk bakımından temmuz ve ağustos aylarına çokça dikkat etmeliyiz. Yaşamı yitirme olaylarını baz alırsak; kolluk kuvvetleri Samsun ilinin en yüksek seviyede olduğunu, 98 boğulma vakasının yaşam yitirmeyle sonuçlandığını rapor etmiş. En düşük ilimiz ise Artvin, 4 olayla ifade edilmiş. Boğulma olayları ile yaşam yitirme oranında Batı Karadeniz'in daha yüksek orana sahip" diye konuştu.

(DHA)

