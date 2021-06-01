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En güçlü Vito karşınızda! ''Her açıdan güzel''

01.06.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 itibarıyla yenilenmiş tasarımı, arttırılan donanımları, güvenlik teknolojileri, düşürülen yakıt tüketimi, motor seçenekleri ve “Her Açıdan Güzel” sloganıyla Türkiye’de satılmaya başlanan Mercedes-Benz’in 9 kişilik araç dünyasına yön veren modeli Vito Tourer, 237 HP üreten yeni motoruna kavuştu.

En güçlü Vito karşınızda! ''Her açıdan güzel''

Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654, yüksek verimlilik seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunan Mercedes-Benz Vito Tourer’da hem Select hem de Select Plus donanımlı araçlarda yeni motor güç üniteleri sunulmaya başlandı. Yeni motor için ayrıca Uzun ve Ekstra Uzun seçenekleri de sunuluyor. Haziran 2021 itibarıyla; 116 CDI (163 HP) olarak sunulan Pro donanımlı araçlar 119 CDI (190 HP) olarak, 119 CDI (190 HP) olarak sunulan Select donanımlı araçlar ise 124 CDI (237 HP) olarak satışa sunulmaya başlandı.

GÜÇLÜ VE YÜKSEK VERİMLİLİK

Tümü arkadan itişli Mercedes-Benz Vito Tourer versiyonları, verimlilik ve emisyon açısından optimize edilmiş, tamamen Mercedes-Benz teknolojisi ile üretilen, OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizel motorla sunuluyor. 237 HP (174 kW) güç ve 500 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 7,6 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 199 gr/km) değerine sahip Vito 124 CDI modelinin eklenmesiyle birlikte Vito’daki motor güç seçeneği dörde çıktı. Giriş seviyesinde 136 HP (100 kW) güç ve 330 Nm tork (yakıt tüketimi karma 6,6-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 173-154 gr/km) değerine sahip model Vito 114 CDI olarak adlandırılıyor. Bir üst seviyede 163 HP (120 kW) güç ve 380 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-156 gr/km) değerine sahip Vito 116 CDI var. Bir üst seviyede ise 190 HP (140 kW) güç ve 440 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-154 gr/km) değerine sahip Vito 119 CDI bulunuyor. Yeni gelen motor, Vito Tourer ailesinin en üstüne konumlanıyor.

AIRMATIC İLE DAHA KONFORLU YOLCULUKLAR

Select donanımına sahip Vito Tourer’da AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi opsiyon olarak sunulmaya başlandı. Süspansiyonu yol yüzeyine uyacak şekilde ayarlayabilen AIRMATIC, süspansiyonun sönümlemesini her bir tekerlek için otomatik olarak mevcut sürüş durumuna veya yolun durumuna göre düzenleyebiliyor. Bu sayede her durum için sarsıntısız sürüş konforu sağlanıyor. AIRMATIC havalı süspansiyon, kullanıcılarına Konfor, Spor, Manuel, Lift olmak üzere dört farklı sürüş modu seçeneğiyle birinci sınıf yolculuk konforu sunuyor. Hız arttığında aracı alçaltan AIRMATIC, sürüş stabilitesini artırmanın yanı sıra yakıt tüketiminin azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Entegre otomatik seviye kontrolü sayesinde, araç seviyesi, ağır bir şekilde yüklendiğinde veya bir römork kullanıldığında bile sabit kalabiliyor.

Vito Tourer’ı 35 mm yükselten “L-Lift” modunda 90 km/s hızın üzerine çıkıldığında sistem otomatik olarak aracı “C-Comfort” moduna geri alarak aracı normal yüksekliğine döndürüyor. Bu sayede sürüş stabilitesi artarken optimize edilmiş bir yakıt tüketimine katkı sağlanıyor.

KONFOR VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRAN 9G-TRONIC OTOMATİK ŞANZIMAN

Tümü arkadan itişli Vito Tourer versiyonlarında 9G-TRONIC otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip tork konvertörlü otomatik şanzıman, 7G-TRONIC’in yerini alıyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT seçim düğmesi üzerinden “Konfor” ve “Spor” sürüş modlarından birini seçerek vites değişim zamanını ayarlayabiliyor. Sürücü ayrıca “Manuel” modu seçerek direksiyon üzerindeki kulakçıklarla manuel olarak da vites değiştirebiliyor.

GÜVENLİK VE SÜRÜŞ YARDIM SİSTEMLERİ

Yeni Vito’da, Aktif Fren Asistanı ve DISTRONIC özelliklerinin eklenmesiyle daha önce 10 adet olan güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısı 12 adede ulaştı. Vito, böylece sınıfının en güvenli aracı olma geleneğini sürdürüyor. Vito’nun kapalı kasa versiyonu, hava yastıkları ve sürücü ve ön yolcu için emniyet kemeri uyarısını standart olarak sunuyor. Vito ayrıca Yan Rüzgar Savrulma Asistanı ve Yorgunluk Asistanı ATTENTION ASSIST’i bundan beş yıl önce sunarak sınıfının güvenlik standartlarını yeniden tanımlamıştı.

AKTİF FREN ASİSTANI VE DISTRONIC

Yeni Aktif Fren Asistanı, öndeki araç ile olası bir çarpışma riskini algılıyor. Sistem önce görsel ve işitsel bir uyarı ile sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermesi halinde sistem fren desteği ile sürücüyü destekliyor. Ancak sürücünün tepki vermemesi halinde sistem aktif fren manevrası uyguluyor. Sistem ayrıca şehir içi trafiğinde hareketsiz nesneleri ve yoldan geçen yayaları da algılıyor. Vito’da ilk kez kullanıma sunulan DISTRONIC, bir aktif takip yardımcısı. Sistem, sürücü tarafından belirlenen mesafeyi koruyarak öndeki aracı takip ediyor ve sürücüyü otoyol veya dur-kalk trafikte önemli oranda rahatlatıyor. Öndeki araç ile güvenli takip mesafesini korumak üzere çalışan sistem, kendi kendine hızlanıyor veya yumuşak bir şekilde fren yapıyor. Sert bir fren manevrası algılayan sistem önce sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve ardından otonom olarak fren yapıyor.

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