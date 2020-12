En güvenli alarm sistemi: Beyaz kod nedir?

Beyaz kod; hasta, çalışan ya da hasta yakınlarının başına gelebilecek fiziksel saldırı, cinsel taciz, hırsızlık gibi durumlarda güvenlik personelinin en hızlı biçimde olaya müdahale etmesi için haber verilmesi için kullanılır. Olay yerine yönlendirmenin yapılması, beyaz kodun kullanım alanıdır.

Beyaz Kod Nedir?

Beyaz kod hastane içerisinde çalışan ve bulunanlara yönelik olarak şiddeti engellemek için acil durum yönetim aracıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bu uygulama sayesinde, ortaya çıkabilecek pek çok farklı sorunun da önüne geçilmesi amaçlanır.

Beyaz Kod Bildirim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Beyaz kod bildirim sistemi sağlık çalışanını korumaya yönelik olarak tasarlanan bir sistemdir. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların giderek arttığı son dönemlerde, bu tür sorunların önüne geçmek maksadıyla oluşturulmuştur.

Beyaz kod, ortaya çıkabilecek fiziksel şiddet içeren pek çok problemin önüne geçer ve anında müdahale imkanı sağlar. Böylece, olay daha fazla büyümeden kişilerin zarar görmesi engellenir. Oldukça yararlı bir uygulama olan Beyaz Kod ile hastane çalışanlarının maksimum seviyede korunması amaçlanmıştır.

Beyaz Kod Kapsamı İçerisinde Neler Vardır?

Beyaz kod kapsamı hastane içerisinde bir kişinin uğrayabileceği her türden sorunu kapsar. Bu durum sözlü ya da fiziksel taciz de olabilir. Herhangi bir saldırı ya da sorun teşkil edeceği düşünülen her türden problem beyaz kod kapsamı içerisine girer. Her gün birbirinden farklı onlarca insanın girip çıktığı hastanelerde, hasta ve yakınları ile beraber sağlık çalışanları için de önlem almak kaçınılmaz hale gelmiştir.

Özellikle sağlık çalışanlarına yönelik saldırgan tavrın giderek artması, onları korumaya ilişkin tasarlanacak önlemler olması gerektiğinin göstergesidir. Beyaz kod da bu bağlamda en güçlü koruma önlemlerinden bir tanesidir. Beyaz kod içerikli numaranın tuşlanması ve bir bildirimde bulunulması halinde anında müdahale gerçekleşir. Böylece içerisinde bulunulan durumdan kısa süre içerisinde kurtulmak mümkündür. Maksadına hizmet eden pek çok farklı kapsamı ile beyaz kod, özellikle sağlık çalışanları için oldukça faydalı bir uygulamadır.