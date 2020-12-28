En güvenli alarm sistemi: Beyaz kod nedir?

Beyaz kod; hasta, çalışan ya da hasta yakınlarının başına gelebilecek fiziksel saldırı, cinsel taciz, hırsızlık gibi durumlarda güvenlik personelinin en hızlı biçimde olaya müdahale etmesi için haber verilmesi için kullanılır. Olay yerine yönlendirmenin yapılması, beyaz kodun kullanım alanıdır. Beyaz Kod Nedir? Beyaz kod hastane içerisinde çalışan ve bulunanlara yönelik olarak şiddeti engellemek için acil durum yönetim aracıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bu uygulama sayesinde, ortaya çıkabilecek pek çok farklı sorunun da önüne geçilmesi amaçlanır. Beyaz Kod Bildirim Sisteminin Faydaları Nelerdir? Beyaz kod bildirim sistemi sağlık çalışanını korumaya yönelik olarak tasarlanan bir sistemdir. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların giderek arttığı son dönemlerde, bu tür sorunların önüne geçmek maksadıyla oluşturulmuştur.

Beyaz kod, ortaya çıkabilecek fiziksel şiddet içeren pek çok problemin önüne geçer ve anında müdahale imkanı sağlar. Böylece, olay daha fazla büyümeden kişilerin zarar görmesi engellenir. Oldukça yararlı bir uygulama olan Beyaz Kod ile hastane çalışanlarının maksimum seviyede korunması amaçlanmıştır. Beyaz Kod Kapsamı İçerisinde Neler Vardır? Beyaz kod kapsamı hastane içerisinde bir kişinin uğrayabileceği her türden sorunu kapsar. Bu durum sözlü ya da fiziksel taciz de olabilir. Herhangi bir saldırı ya da sorun teşkil edeceği düşünülen her türden problem beyaz kod kapsamı içerisine girer. Her gün birbirinden farklı onlarca insanın girip çıktığı hastanelerde, hasta ve yakınları ile beraber sağlık çalışanları için de önlem almak kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle sağlık çalışanlarına yönelik saldırgan tavrın giderek artması, onları korumaya ilişkin tasarlanacak önlemler olması gerektiğinin göstergesidir. Beyaz kod da bu bağlamda en güçlü koruma önlemlerinden bir tanesidir. Beyaz kod içerikli numaranın tuşlanması ve bir bildirimde bulunulması halinde anında müdahale gerçekleşir. Böylece içerisinde bulunulan durumdan kısa süre içerisinde kurtulmak mümkündür. Maksadına hizmet eden pek çok farklı kapsamı ile beyaz kod, özellikle sağlık çalışanları için oldukça faydalı bir uygulamadır.

Beyaz Kod Bildirim Sisteminin Telefon Erişim Hattı Nedir? Beyaz kod bildirim sisteminin telefon erişim hattı 113 numaralı telefondur. Sağlık çalışanları, karşılaştıkları saldırıya ilişkin 113 numaralı hattı arayarak bildirimde bulunabilirler. Buna ek olarak www.beyazkod.gov.tr adresinden de bildirim formu kullanılarak aynı şikayet bildirilebilir. 113 numaralı telefon bildirimi ile sadece bir şikayet kaydı oluşturulmaz, bununla beraber ilgili tüm makamlara da gerekli bilgilendirmeler yapılır. Yetkili hukuk birimleri ve adli mecralara da konuya ilişkin tüm bilgiler iletilir. Aynı zamanda bildirim yapıldıktan hemen sonra direkt müdahale söz konusu olur. Sonrasında ise ilgili birimden gelen değerlendirme sonucunda şiddete uğrayan kişiye bilgilendirme yapılır. Beyaz Kod Sistemine Kaydedilmesi Gereken Belgeler Nelerdir? Beyaz kod sistemine kaydedilmesi gereken belgeler ÇHGB (Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi) tarafından sisteme kaydedilir. Böyle bir problem yaşanması durumunda 113 no’lu telefon hattından, internet sitesinden ya da ÇHGB üzerinden direkt şikayette bulunulabilir. Bu esnada gerekli olan belgelerin tam ve eksiksiz şekilde işlenmesi de gerekir. Olayı yaşayan kişi, ilgili birim personeline bu bilgileri sunar. Beyaz kod sistemi içerisinde kaydedilmesi gereken şeyler şunlardır:

Olay tutanağı

Kişisel veri paylaşımı bilgilendirme formu

Olayı doğrulayan diğer bilgi ve belgeler Tüm veriler beyaz kod sistemine girildiğinde kayıt tamamlanacaktır. Adlî ve idarî mercilere iletilecek olan bu kayıtlar esas olarak nitelendirilir. Olay tutanağı; yaşanmış olan olayın ayrıntılarını kapsar. Tarih, saat, olaya tanıklık eden personel, olay yeri, olay anında bireyin yanında bulunan hasta ya da hasta yakını gibi bilgiler bu formda yer alır. Varsa kamera kayıt bilgisi de olay tutanağı içerisine eklenmelidir. Hukuki yardım talep formu da doldurulması gereken diğer belgeler arasındadır. Bakanlıktan hukukî destek almak amacı ile ÇHGB tarafından düzenlenir. Mağdurun isteği doğrultusunda da imzalatılır ve ilgili birime ulaştırılır. Bunlara ek olarak onam formu denilen bir belge de mevcuttur. Onam formunun da şiddet olaylarının önüne geçmek, kişisel verilerin şeffaflığının korunması ve analizlerin doğru şekilde yapılması gibi sebepler ile eksiksiz teslimi oldukça önemlidir.

Beyaz Kod oldukça önemli bir uygulama olmakla beraber, farklı koruyucu unsurları da içerir. Hastaneler; gün içerisinde pek çok farklı tarzda ve üslupta insanın geldiği yerlerdir. Bu nedenle farklı sebeplerden dolayı birçok sorun oluşabilir. Bunlar hastaya şiddet, hasta yakınına şiddet ya da en sık görülen şekli ile sağlık çalışanına şiddettir.