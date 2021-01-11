En güvenli uygulama: Signal! Signal ücretli mi, nasıl kullanılır? Signal nasıl kullanılır? Signal'de görüntülü konuşma, grup kurma var mı?

WhatsApp üzerinden kullanıcılara onay vermeleri istendiği bir bildirimin gelmesiyle birlikte bütün kullanıcılar tepki gösterdi. WhatsApp’ın son güncellemesinin tepki toplamasının ardından Elon Musk'ın alternatif olarak önerdiği Signal uygulaması dikkat çekti. 41 milyon takipçisine Signal önerisi yapan Musk, Twitter hesabı üzerinden ‘Use Signal' (Signal kullanın) diye tweet attı. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin kullandığı WhatsApp'ın gücü Musk'ın tweetinin ardından zayıfladı. Teknoloji milyarderinin açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, Signal'in güvenirliliği merak konusu oldu. Signal ile WhatsApp karşılaştırıldığında Signal'in avantajı WhatsApp'ın artık kullanıcılarını sunamadığı gizlilik. Signal uygulamasında mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile güvence altında tutuluyor.
Peki, Signal ne kadar güvenli? Signal ücretli mi? Signal uygulaması nasıl kullanılır? İşte şifreli şekilde WhatsApp gibi sesli, görüntülü arama ve mesajlaşma uygulaması olan Signal hakkında merak edilenler…
Elon Musk'ın da kullandığı Signal’in kullanıcıların mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni olmuyor. Aynı zamanda Edward Snowden ve Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey gibi teknoloji isimlerinin de kullandığı Signal, WhatsApp'ın alternatifi olarak görülüyor. Peki Signal nedir?
Signal'de görüntülü arama var mı merak edilirken, Signal'in açık kaynaklı, şifreli bir anlık mesajlaşma özellikleri ile birlikte sesli ve görüntülü arama da yapıldığını belirtelim. Androis, İOS, Mac ve Windows versiyonlarında da bulunan Signal, kullanıcıların tüç iletişimini uçtan uca şifreliyor. Peki Signal kimin? Signal'in kurucusu kim? Signal'in kurucusu ise aslında çok yabancı değil.
ABD’li güvenlik araştırmacısı ve kriptograf Moxie Marlinspike ile birlikte WhatsApp’ın kurucularından Brian Acton tarafından kurulan Signal, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Signal Advance şirketine ait olduğu düşünülen Signal uygulaması Signal Vakfı tarafından geliştirilip, destekleniyor.
Hem Android hem de iOS sürümleri olan Signal uygulamasını Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı indirdikten sonra sadece Kişilerim rehberine giriş onayı verildikten sonra güvenlik kodu ile kayıt işlemi yapılabiliyor. Kendine özel pin kodu olan Signal 4 haneli bir pin kodu belirlemenizi talep ediyor.
Android ve iOS'taki Signal uygulamaları; telefonun pin, parola veya biyometrik kimlik doğrulaması ile kilitlenebilir. Kullanıcı, telefonun kaybolması veya çalınması durumunda ek bir koruma mekanizması sağlayarak bir "ekran kilidi zaman aşımı" aralığı tanımlayabilir.
Signal, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için ücretsiz olarak tüm işletim sistemlerinde kullanılabiliyor ve indirilebiliyor. Signal de tıpkı WhatsApp ve Facebook Messanger gibi ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Peki Signal'in özelliği nedir?
Sesli ve görüntülü arama yapabilme,
Hücresel veri ya da WİFİ üzerinden şehirlerarası ve uluslararası dahil (veri ücretleri hariç) ücretsizdir,
Metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları gönderilmesine izin verir,
Grup mesajlaşmaları vardır,
Masa üstüne indirilerek PC'den de kullanılır,
Kullanıcılarıyla yapılan tüm iletişim otomatik olarak uçtan uca şifreleR,
Kullanıcının iletişimini şifrelemek için kullanılan anahtarlar uç noktalarda oluşturulur ve saklanır,
Güvenlik hat safhadadır, kullanıcı değişirse kullanıcıları önemli parmak izlerini (veya QR kodlarını tarayarak) harici kanallardan karşılaştırabilir,
Android'de, kullanıcılar Signal'ı varsayılan SMS / MMS uygulaması haline getirmeyi seçebilir ve standart uçtan uca şifreli Signal mesajlarına ek olarak şifrelenmemiş SMS mesajları gönderme ve almalarını sağlar,
Kullanıcılar daha sonra Signal içermeyen kişilerle iletişim kurmak için aynı uygulamayı kullanabilir,
Şifrelenmemiş bir mesaj göndermek, Signal kullanıcıları arasında da kullanılabilir.
TextSecure, kullanıcının yerel ileti veritabanını ve kullanıcının şifreleme anahtarlarını şifreleyen bir parola oluşturlamalarını sağlamaktadır,
Mesajlara zamanlayıcı koymalarına izin verir, (Belirli bir zaman aralığından sonra, iletiler hem gönderenin hem de alıcıların cihazlarından silinecektir).
Signal, varsayılan olarak kullanıcıların mesajlarını, şifrelenmemiş bulut yedekleme işleminin dışında tutar,
Signal, okuma ve yazma bildirimlerini devre dışı bırakma özelliğine sahiptir.
Hürriyet yazarlarından Özcan Çıkmaz’ın konu ile ilgili yazısında iki uygulama arasındaki farkları ortaya koydu: Signal’de tüm sesli ve görüntülü aramalarınız, dosya paylaşımlarınız, kısacası uygulama içinde gerçeklesen her şey üst düzey güvenlik protokolleriyle uçtan uca şifreleniyor. Yani, biri sizin elinizden telefonunuzu zorla almadığı sürece, hiç kimse araya girip konuşmalarınızı hackleyemez. Ses aramasındaki ağır şifrelemeden dolayı arama birkaç saniye geç başlasa da ses kalitesi çok yüksek ve Whatsapp’taki kesilmeler yaşanmıyor.
Whatsapp kişi listenizi şifrelemiyor dolayısıyla listeniz ve kimlerle hangi saatte görüştüğünüzün kayıtları, sunucularına kaydediliyor. Signal’de ise her şey şifreleniyor!
Whatsapp’ta mesajlarınız telefonunuzda durduğu sürece şifreli korunuyor ancak herkesin zorunlu olarak tüm konuşma geçmişinin yedeğini (back-up) alıyorlar. Bu yedeklemeler maalesef şifrelenmiyor ve bir şekilde bulut hesabınıza erişenlere karşı, sizi savunmasız bırakıyor. Facebook’un bu verileri okuyarak şirketlere sattığı da söylentiler arasında!
Signal’de ise telefonunuzun bile yedeğini alsanız, hiç bir şekilde konuşmalarınız buna dahil olmuyor. Dolayısıyla hackerler size ulaşamıyor. Kurumsal kullanıcıların güvenlik protokolleri açısında da bu son derece önemli bir özellik!
Kullanıcılar, WhatsApp'ın sunduğu birçok özelliğe Signal sayesinde ulaşabiliyor. Anlık mesajlaşma, fotoğraf veya video gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü arama gibi özellikler Signal uygulamasında da mevcut. Signal'ın avantajı ise WhatsApp'ın artık kullanıcılarını sunamadığı gizlilik. Uygulamada mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile güvence altında tutuluyor. Signal’in mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni olmuyor.
Edward Snowden ve Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey gibi isimlerin de Signal uygulamasını kullandığı biliniyor.
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