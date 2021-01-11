En güvenli uygulama: Signal! Signal ücretli mi, nasıl kullanılır? Signal nasıl kullanılır? Signal'de görüntülü konuşma, grup kurma var mı?

WhatsApp üzerinden kullanıcılara onay vermeleri istendiği bir bildirimin gelmesiyle birlikte bütün kullanıcılar tepki gösterdi. WhatsApp’ın son güncellemesinin tepki toplamasının ardından Elon Musk'ın alternatif olarak önerdiği Signal uygulaması dikkat çekti. 41 milyon takipçisine Signal önerisi yapan Musk, Twitter hesabı üzerinden ‘Use Signal' (Signal kullanın) diye tweet attı. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin kullandığı WhatsApp'ın gücü Musk'ın tweetinin ardından zayıfladı. Teknoloji milyarderinin açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, Signal'in güvenirliliği merak konusu oldu. Signal ile WhatsApp karşılaştırıldığında Signal'in avantajı WhatsApp'ın artık kullanıcılarını sunamadığı gizlilik. Signal uygulamasında mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile güvence altında tutuluyor. Peki, Signal ne kadar güvenli? Signal ücretli mi? Signal uygulaması nasıl kullanılır? İşte şifreli şekilde WhatsApp gibi sesli, görüntülü arama ve mesajlaşma uygulaması olan Signal hakkında merak edilenler…

SİGNAL NE KADAR GÜVENLİ?

Elon Musk'ın da kullandığı Signal’in kullanıcıların mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni olmuyor. Aynı zamanda Edward Snowden ve Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey gibi teknoloji isimlerinin de kullandığı Signal, WhatsApp'ın alternatifi olarak görülüyor. Peki Signal nedir?

SİGNAL NEDİR, SİGNAL NE KADAR GÜVENLİ?

Signal'de görüntülü arama var mı merak edilirken, Signal'in açık kaynaklı, şifreli bir anlık mesajlaşma özellikleri ile birlikte sesli ve görüntülü arama da yapıldığını belirtelim. Androis, İOS, Mac ve Windows versiyonlarında da bulunan Signal, kullanıcıların tüç iletişimini uçtan uca şifreliyor. Peki Signal kimin? Signal'in kurucusu kim? Signal'in kurucusu ise aslında çok yabancı değil.

ABD’li güvenlik araştırmacısı ve kriptograf Moxie Marlinspike ile birlikte WhatsApp’ın kurucularından Brian Acton tarafından kurulan Signal, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Signal Advance şirketine ait olduğu düşünülen Signal uygulaması Signal Vakfı tarafından geliştirilip, destekleniyor.

SİGNAL NASIL KULLANILIR?

Hem Android hem de iOS sürümleri olan Signal uygulamasını Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı indirdikten sonra sadece Kişilerim rehberine giriş onayı verildikten sonra güvenlik kodu ile kayıt işlemi yapılabiliyor. Kendine özel pin kodu olan Signal 4 haneli bir pin kodu belirlemenizi talep ediyor.

Android ve iOS'taki Signal uygulamaları; telefonun pin, parola veya biyometrik kimlik doğrulaması ile kilitlenebilir. Kullanıcı, telefonun kaybolması veya çalınması durumunda ek bir koruma mekanizması sağlayarak bir "ekran kilidi zaman aşımı" aralığı tanımlayabilir.