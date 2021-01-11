WhatsApp gizlilik sözleşmesi detayları 2021... WhatsApp sözleşmesinin iptali var mı? WhatsApp sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

Dünya üzerinden anlık mesajlaşma servisi olarak kullanılan WhatsApp'ın yaklaşık olarak 2 milyara yakın kullanıcısı bulunuyor. Şirketin resmi internet sitesinde yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesini paylaşmasının ardından kullanıcılar tepki göstermeye ve uygulamayı bırakmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından milyonlarca kişi alternatif uygulamalara geçmeye başladı. WhatsApp sözleşmesi nedir araştırılırken, kullanıcılar WhatsApp sözleşmesi neyi kapsıyor merak ediyor. Kullanıcıların WhatsApp verilerini pazarlama amaçlı Facebook ile paylaşacağını belirten sözleşmenin detayları haberimizde. Öte yandan hala WhatsApp kullanan bazı kullanıcılar söz konusu szöleşmeyi yanlışlıkla onayladı. WhatsApp hangi bilgileri paylaşıyor, WhatsApp sözleşmesi detayları nedir?

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek. Tüm dünyayı ayağa kaldıran sözleşmede hangi maddeler yer alıyor merak ediliyor.

WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 8 Şubat 2021 tarihi itibari ile WhatsApp kullanıcılarının tüm verileri Facebook ile alışverişleri rahatlatmak amacı ile paylaşılacak.