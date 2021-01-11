WhatsApp gizlilik sözleşmesi detayları 2021... WhatsApp sözleşmesinin iptali var mı? WhatsApp sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

Dünya üzerinden anlık mesajlaşma servisi olarak kullanılan WhatsApp'ın yaklaşık olarak 2 milyara yakın kullanıcısı bulunuyor. Şirketin resmi internet sitesinde yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesini paylaşmasının ardından kullanıcılar tepki göstermeye ve uygulamayı bırakmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından milyonlarca kişi alternatif uygulamalara geçmeye başladı. WhatsApp sözleşmesi nedir araştırılırken, kullanıcılar WhatsApp sözleşmesi neyi kapsıyor merak ediyor. Kullanıcıların WhatsApp verilerini pazarlama amaçlı Facebook ile paylaşacağını belirten sözleşmenin detayları haberimizde. Öte yandan hala WhatsApp kullanan bazı kullanıcılar söz konusu szöleşmeyi yanlışlıkla onayladı. WhatsApp hangi bilgileri paylaşıyor, WhatsApp sözleşmesi detayları nedir?
WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek. Tüm dünyayı ayağa kaldıran sözleşmede hangi maddeler yer alıyor merak ediliyor.
WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 8 Şubat 2021 tarihi itibari ile WhatsApp kullanıcılarının tüm verileri Facebook ile alışverişleri rahatlatmak amacı ile paylaşılacak.
Sözleşmeyi zorunlu hale getiren WhatsApp, veri paylaşımına izin vermeyen kullanıcılardan WhatsApp'ı mahrum bırakacak.
WhatsApp kullanmak isteyen kişiler, WhatsApp'ın zorla dayattığı bu onayı vermek zorunda. Bununla birlikte alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.
WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi ile hangi bilgileri paylaşacak bir yandan araştırılırken öte yandan güncellemenin hangi içerikleri kapsadığı merak ediliyor. İşte WhatsApp'ın yeni dözleşmesi içerikleri;
Kullanıcı Şikayetleri
WhatsApp'taki İşletmeler
Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları
Hesap Bilgileri
Mesajlar
Bağlantılar
Kullanım ve Kayıt Bilgileri
Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
Konum Bilgileri
Çerezler
Durum Bilgisi
İşlem ve Ödeme Verileri
Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler
Üçüncü Taraf Hizmetleri
Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?
Yan Hizmetler
Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
Kurumsal Etkileşimler
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcılarından doğrudan verilerinin alınmasını ve Facebook ile paylaşılmasını talep ediyordu. WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesinde belirtilen tarihten itibaren belirtilen şartları kabul etme ya da hesabı silme uyarısında bulunuluyor.
WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul eden kullanıcılar WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir araştırması yaparken, bu kullanıcıların bilgilerini ve verilerini Facebook ile paylaşmaya devam edebileceğini belirtelim. Sözleşmeyi yanlışlıkla kabul edenler için ise WhatsApp szöleşme iptali butonu/seçimi henüz uygulamada yer almıyor.
WhatsApp sözleşmesi kabul edilmezse eğer kullanıcılar belirlenen tarih itibari ile uygulamayı kullanamayacak. WhatsApp sözleşmesini onaylamayanların hesaplarına erişim olmayacak. WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyen kişilerin hesaplarına gönderilen mesajlar, videolar ve aramalar gerçekleşmeyecek.
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