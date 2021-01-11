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WhatsApp gizlilik sözleşmesi detayları 2021... WhatsApp sözleşmesinin iptali var mı? WhatsApp sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

11.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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WhatsApp gizlilik sözleşmesi detayları 2021... WhatsApp sözleşmesinin iptali var mı? WhatsApp sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

Kısa sürede hayatımızın her alanında iletişim kurmak için kullandığımız WhatsApp sohbet uygulamasının yeni gizlilik politikası eleştirilerin hedefi oldu.Resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılarıyla WhatsApp gizlilik sözleşmesini paylaşan WhatsApp yetkilileri tepki topladı. WhatsApp sözleşmesi nedir merak eden kullanıcılardan bazıları WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul etti. Peki WhatsApp kullanıcılarının hangi bilgilerini paylaşacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Dünya üzerinden anlık mesajlaşma servisi olarak kullanılan WhatsApp'ın yaklaşık olarak 2 milyara yakın kullanıcısı bulunuyor. Şirketin resmi internet sitesinde yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesini paylaşmasının ardından kullanıcılar tepki göstermeye ve uygulamayı bırakmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından milyonlarca kişi alternatif uygulamalara geçmeye başladı. WhatsApp sözleşmesi nedir araştırılırken, kullanıcılar WhatsApp sözleşmesi neyi kapsıyor merak ediyor. Kullanıcıların WhatsApp verilerini pazarlama amaçlı Facebook ile paylaşacağını belirten sözleşmenin detayları haberimizde. Öte yandan hala WhatsApp kullanan bazı kullanıcılar söz konusu szöleşmeyi yanlışlıkla onayladı. WhatsApp hangi bilgileri paylaşıyor, WhatsApp sözleşmesi detayları nedir?

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek. Tüm dünyayı ayağa kaldıran sözleşmede hangi maddeler yer alıyor merak ediliyor.

WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 8 Şubat 2021 tarihi itibari ile WhatsApp kullanıcılarının tüm verileri Facebook ile alışverişleri rahatlatmak amacı ile paylaşılacak.

Sözleşmeyi zorunlu hale getiren WhatsApp, veri paylaşımına izin vermeyen kullanıcılardan WhatsApp'ı mahrum bırakacak.

WhatsApp kullanmak isteyen kişiler, WhatsApp'ın zorla dayattığı bu onayı vermek zorunda. Bununla birlikte alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.

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WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi ile hangi bilgileri paylaşacak bir yandan araştırılırken öte yandan güncellemenin hangi içerikleri kapsadığı merak ediliyor. İşte WhatsApp'ın yeni dözleşmesi içerikleri;

Kullanıcı Şikayetleri

WhatsApp'taki İşletmeler

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcılarından doğrudan verilerinin alınmasını ve Facebook ile paylaşılmasını talep ediyordu. WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesinde belirtilen tarihten itibaren belirtilen şartları kabul etme ya da hesabı silme uyarısında bulunuluyor.

WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul eden kullanıcılar WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir araştırması yaparken, bu kullanıcıların bilgilerini ve verilerini Facebook ile paylaşmaya devam edebileceğini belirtelim. Sözleşmeyi yanlışlıkla kabul edenler için ise WhatsApp szöleşme iptali butonu/seçimi henüz uygulamada yer almıyor.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEZSEM NE OLUR?

WhatsApp sözleşmesi kabul edilmezse eğer kullanıcılar belirlenen tarih itibari ile uygulamayı kullanamayacak. WhatsApp sözleşmesini onaylamayanların hesaplarına erişim olmayacak. WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyen kişilerin hesaplarına gönderilen mesajlar, videolar ve aramalar gerçekleşmeyecek.

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