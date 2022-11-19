En güzel pasta ve börekleri yapacağınız en iyi fanlı fırın ve markaları

Fanlı fırınlar sayesinde tüm yemekleri oldukça pratik bir şekilde pişirebileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik daha az enerji harcayarak zamandan tasarruf etmeniz de mümkün. Daha önce kullanmadıysanız, "Fanlı fırın ne demek?" diye merak edebilirsiniz. Fanlı fırın, hazırlanmak istenen yemeklerin eşit bir şekilde pişmesini sağlayarak enerji tüketiminden ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Fan içerideki sıcak havayı fırının her köşesine eşit bir şekilde taşır, böylece leziz yemekleriniz daha çabuk ve eşit şekilde pişer. Size de yaptığınız yemekleri afiyetle yemek kalır. Sizler için en iyi fanlı fırın modellerini araştırdık. Haydi, beraber inceleyelim!

1. Fazla yer kaplamayan bir model: Luxell LX 13575 Serisi Turbo Fanlı Mini Fırın

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İç hacmi 40 litre olan Luxell LX 13575 Serisi Turbo Fanlı Mini Fırın, sofrada harikalar yaratmanıza imkân tanır. Turbo fan özelliği ile hazırladığınız yemeği eşit bir şekilde pişirmenize yardımcı olur. "Fanlı fırında ne pişer?" diyenleriniz için hamur işinden tatlıya her türlü yemeği bu cihazlarda güvenle hazırlayabilirsiniz. Fırın içi aydınlatma bulunan üründe ayarlanabilir zamanlayıcı özelliği de mevcut. Fırının içinde bir adet kare ve bir adet yuvarlak tepsi bulunur. Yoğurt yapma fonksiyonuna da sahip olan mini fırına bir şans verebilirsiniz.

2. Kullanışlı yapısıyla göz dolduran: İtimat 8082 Turbo Fanlı Çift Camlı Zaman Ayarlı Mini Fırın

Mutfağında geniş yeriniz yoksa tam size göre bir öneriyle karşınızdayız: İtimat 8082 Turbo Fanlı Çift Camlı Zaman Ayarlı Mini Fırın. İhtiyaçlarınızı karşılamak için özel olarak üretilen model, turbo fanlı yapısı ile pişirmek istediğiniz ürünlerin daha eşit ve ideal kıvamda pişmesini sağlar. Temizlenebilir çift cam özelliği ile de oldukça pratik kullanım sunar. Zaman ayarı bulunan ürün, termostatı sayesinde ısının istenilen seviyede kalmasına yardımcı olur. Ergonomik yapısı ile mutfağınızın olmazsa olmazı hâline gelecek fanlı fırının kullanımı da son derece pratik. Sevdikleriniz için lezzetli hamur işi hazırlayabileceğiniz ürüne göz atmaya ne dersiniz?

3. Lezzetli yemeklere merhaba: Simfer 7003 Midi Fırın

İç hacmi 70 litre olan ve daha çok yiyeceği tek seferde pişirmenize olanak sunan Simfer 7003 Midi Fırın, şık tasarımı ile beğeni dolu bakışları üzerinde toplamayı başarıyor. Çift camlı kapağı sayesinde ısıyı içeride tutmaya yardımcı olan fırın, turbo fanı ile yemeklerinizi tam da istediğiniz gibi, eşit oranda pişiriyor. Buharlı temizleme özelliği de bulunan bu harika fırın, aynı zamanda altı adet pişirme fonksiyonuna sahip. Elinizin altındaki en büyük yardımcınız olacak ürün, tezgâhlarda fazla yer de kaplamıyor. Daha ne olsun, değil mi?

4. Sade ve şık tasarımıyla: Bella Turbo Fanlı Köşeli Mini Beyaz Fırın

Kullanışlı yapısı ve kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen Bella Turbo Fanlı Köşeli Mini Beyaz Fırın,turbo fanı sayesinde yiyeceklerinizi ideal ölçüde pişirir. İç aydınlatması ile yiyeceklerin ne durumda olduğunu kontrol etme imkânı sağlar. Buz çözme özelliği sayesinde buzdolabından çıkarttığınız ürünleri kolayca çözdürebilirsiniz. Altı kademeli hız ayarı ve alt üst pişirme fonksiyonu ile yaptığınız hamur işlerinin üstü kızarırken altı da aynı oranda pişer. En iyi fanlı fırın modellerinden biri olan bu ürünü detaylıca inceleyip sepetinize atabilirsiniz.

5. Sofrada harikalar yaratmanıza yardımcı olacak: Kumtel LX 9645 Fırın

Sizi "Fanlı fırın nasıl kullanılır?" diyenler için oldukça kolay bir kullanıma sahip Kumtel LX 9645 Fırın Fırın ile tanıştıralım. Kaliteli malzemeden üretilen fırını uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Turbo fan özelliği sayesinde ısınan hava, fırının içinde her yere eşit ölçüde dağılarak yemeğin de eşit şekilde pişmesini sağlıyor. Fanlı fırın özelliklerinden biri de çift camlı fırın kapağının iç camının çıkarılabilmesi. Bu sayede kapağı kolayca temizleyebilmenize imkân sağlıyor. Paslanmaz rezistansı ve ızgara rafı bulunan ürünü uzun yıllar kullanabilir, misafirleriniz için lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.

6. Birbirinden lezzetli fırın yemekleri için: Şamdan Çift Camlı Zaman ve Isı Ayarlı Fanlı Lambalı Midi Fırın

Şamdan Çift Camlı Zaman ve Isı Ayarlı Fanlı Lambalı Midi Fırın, uygun fiyatı ile sizleri bekliyor. Kalabalık bir aileye sahipseniz geniş iç haznesi ile tek seferde çok daha fazla yemeği pişirebilirsiniz. Turbo fan özelliği ile ısınan hava fırının her yerini kapladığı için eşit bir şekilde pişen eşsiz lezzetlere imza atabilirsiniz. Böylece hem zamandan hem enerji tüketiminden tasarruf etmiş olursunuz. Üründe ayrıca fırın içi lambası bulunuyor. Misafirlerinize ya da ailenize lezzetli sofralar hazırlamak isteyenlerin tercihi fanlı fırını gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

7. Göz alıcı rengiyle: Simfer 4505 Burano Midi Fırın

Simfer 4505 Burano Midi Fırın, kırmızı rengi ve pratik kullanımı ile mutfağınıza çok yakışacak! Kaliteli malzemeden üretilen fırını uzun yıllar kullanabilirsiniz. Fırın içi aydınlatma lambası ile pişen yemeğinizin durumunu kapağı açmadan görebilirsiniz. Fırın, 90 dakikaya kadar ayarlanabilen mekanik saati ile yemek yanmalarına karşı akıllı çözüm sunar. 45 litre iç hacme sahip cihaz, dondurulmuş gıdaları kısa sürede çözer. Yoğurt yapma fonksiyonu da olan bu kullanışlı midi fırın, kompakt yapısıyla fazla yer kaplamaz.

8. Lezzetli kekler pişirebileceğiniz: Kumtel Turbo Fanlı Siyah Ankastre Fırın

Kumtel Turbo Fanlı Siyah Ankastre Fırın, kaliteli malzeme yapısı sayesinde uzun yıllar size eşlik eder. "Fanlı fırın ne işe yarar?" derseniz ürün, turbo fanlı yapısıyla yiyeceklerin eşit oranda pişmesini sağlar. Böylece yemeğin başında beklemenize gerek olmadan yemeği hazırlar. 60 litre geniş iç hacmi sayesinde daha fazla ürünü tek seferde pişirmek mümkün. Sökülebilir çift camlı kapağı kirlendiği zaman pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Dört adet pişirme fonksiyonu ile üretilen fırın aynı zamanda zil uyarıcılı zaman ayarı ile oldukça pratik kullanım sunuyor.

9. Kullanışlı yapısı ile dikkat çeken: Arzum AR293 Cookart Plus Midi Fırın

Arzum AR293 Cookart Plus Midi Fırın, kullanışlı yapısı ile dikkatleri üzerine topluyor. 1600 Watt güce sahip ürünün turbo fan özelliği mevcut. Yemek pişirmeye yeni merak saldıysanız "Fanlı fırın ne zaman kullanılır?" diye merak edebilirsiniz. Ürünü kek, kurabiye, poğaça gibi hamur işlerinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. İç aydınlatması bulunan fırın, 40 litre iç hacme sahip. Böylece tek seferde daha çok yemek pişirebilir, zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ürün bir yuvarlak ve bir dikdörtgen tepsi fırın ile beraber gönderiliyor. Termostat düğmesi ve zaman ayarı bulunan fırın sayesinde sevdikleriniz için harika sofralar hazırlayabilirsiniz.

10. Kısa sürede müthiş lezzetler hazırlamanın yolu: Arçelik MF 30 QB Mini Fırın

Çay saatinde misafirleriniz için birbirinden lezzetli kekler, börekler hazırlayabileceğiniz Arçelik MF 30 QB Mini Fırın'ı çok seveceksiniz. 30 litre hacmi bulunan ürün; kolayca sökülen, temizlenebilir iç cama sahip. Fanlı fırın modellerinden biri olan mini fırın ile yiyeceklerinizi daha pratik ve eşit şekilde pişirebilirsiniz. Üründe ayrıca mekanik programlı saat de bulunuyor. Kaç dakikalık pişirme isterseniz cihazı ona göre ayarlayabilirsiniz. Buz çözme fonksiyonuna sahip fırın ile çat kapı gelen misafirlerinize dondurucudan çıkardığınız yemekleri dakikalar içerisinde hazırlayabilirsiniz. Ergonomik yapısı ve mükemmel kalitesi ile her evde olması gereken fanlı mini fırına mutfağınızda mutlaka yer vermelisiniz.

11. Mutfağınızın olmazsa olmazı hâline gelecek: Altus ALA 133 B Multifonksiyon Ankastre Fırın

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Altus ALA 133 B Multifonksiyon Ankastre Fırın ile tanışın. Fanlı özel ısıtma sistemi sayesinde fırında yaptığınız yiyecekler daha çabuk ve eşit şekilde pişer. Böylece daha az enerji harcayarak çok lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Ayarlanabilir mekanik saat sistemi bulunan ürün ile saat ayarı yaparak istediğiniz dakikaya kadar yemek pişirebilirsiniz. Altı farklı derecede pişirme seçeneği bulunan fanlı fırın, 65 litrelik kapasitesi ile kalabalık aileler için oldukça ideal.

12. Dokunmatik kontrol paneliyle: Hotpoint Ariston Fanlı Ankastre Kombi Fırın

Kaliteli ve uzun ömürlü bir fırın arayışındaysanız tercih edebileceğiniz Hotpoint Ariston Fanlı Ankastre Kombi Fırın, şık modeli ve modern tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dokunmatik kontrol paneli bulunan fırın, 40 litreye kadar iç hacmi ile tek seferde çok fazla yiyeceği pişirmenize olanak sağlıyor. Turbo fanı sayesinde yiyeceklerinizi kısa zamanda pişiriyor. Buz çözdürme özelliği bulunan ürün 10 kademeli güç ayarı ile son derece pratik bir kullanım sunuyor. Her mutfağın olmazsa olmazı hâline gelecek fırına bir göz atmaya ne dersiniz?

13. Kolay temizleme imkânı: Schafer Backofen Maxi Fırın

Ergonomik tasarımı ile tam da mutfağı küçük olanlara özel üretilen Schafer Backofen Maxi Fırın ile lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Isı kaybını önleyen çift cama sahip fırın, turbo fan sistemiyle eşit ölçüde pişirme sağlıyor. Üstelik emaye kaplı iç haznesi sayesinde fırının temizlenmesi de kullanımı kadar pratik. 2400 Watt ısıtma kapasitesine sahip olan fırında bulunan iç aydınlatma sistemi ile yiyeceklerinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. 50 litre geniş iç hacmi bulunan ve uzun yıllar kullanabileceğiniz kalitede üretilen ürün ile sevdiklerinize lezzetli sofralar hazırlayabilirsiniz.

14. Mutfakta en büyük yardımcınız olacak: Alveus MFA 627 K Siyah Ankastre Fırın

Kalabalık sofralarda birbirinden lezzetli yemekler yapabileceğiniz Alveus MFA 627 K Siyah Ankastre Fırın, kalitesi ile mutfağınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Kolay temizlenen yüzeye sahip fırın, A enerji tüketimi ile tasarruf sağlar. Turbo fanı ile fırının içerisinde ısınan havayı eşit bir şekilde dağıtarak yiyeceklerinizin çiğ kalma oranını sıfıra indirir. 71 litre geniş iç hacmi ile kalabalık aileler için son derece ideal. 6+1 fonksiyonlu pişirme programı bulunan ürün ile dilediğiniz her türlü yemeği, hamur işini ya da tatlıyı gönül rahatlığı ile pişirebilirsiniz.

15. Göz alıcı şık tasarımıyla: Luxell LX-13575 Turbo Fanlı Mini Fırın

Modern görünümü ve göz dolduran tasarımı ile Luxell LX-13575 Turbo Fanlı Mini Fırın, uzun yıllar kullanabileceğiniz minimal tasarımlı bir ürün. Ergonomik boyutu ile mutfağı küçük olanlar için ideal. Turbo fanlı sistemi sayesinde fırınladığınız yiyeceklerin eşit bir şekilde pişmesini sağlıyor. Ayarlanabilir termostatı bulunan ürün, paslanmaz ısıtma rezistansı ile güvenli bir kullanım deneyimi vadediyor. İç aydınlatma lambaları olan fırın ile kapağı açmadan pişen kekinizi kontrol edebilirsiniz. 40 litrelik geniş iç haznesi ile tek seferde büyük sofralar için yemekler hazırlayabilirsiniz.