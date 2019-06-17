En İyi 360 Derece Kameralar

Meslekleri gereği ya da hobi olarak fotoğraf ve video çekimleriyle ilgilenenler için 360 derece kameralar, çok heyecan verici, bir o kadar da eğlenceli yepyeni bir deneyim. Hemen söyleyelim, bu kameralarla kaliteli bir görüntü elde etmek oldukça zor. En iyi görüntü için kamerayı en doğru yere yerleştirmek, bunun için de sayısız deneme yapmak gerekiyor. Bugün için bir 360 derece kameradan beklenen, mükemmel görüntü kalitesinden daha çok kolay kullanılabilir ve taşınabilir olması. Fakat hızla ilerleyen gelişmeler gösteriyor ki, 360 derece kameralar yakında tüm akıllı telefonlarda standart bir uygulama haline gelecek. O gün gelene kadar elimizdeki imkanlarla mümkün olduğunca pratik yapmak ve ustalık kazanmaya çalışmak en iyisi.
Sade tasarımı ve boyutları ile son derece kolay bir kullanımı olan Ricoh Theta V, özellikle 360 derece kameralara yeni yeni ilgi duymaya başlayanlar için en iyi seçenek. Çözünürlüğü diğer pek çok kameradan daha düşük olsa bile lenslerinin ve görüntü sensörlerinin kalitesi sayesinde mükemmel fotoğraflar ve videolar ortaya çıkıyor. 360 derece kameraların temel amacı, iki sensör tarafından ayrı ayrı alınan görüntüleri birleştirerek tek bir küresel görüntü meydana getirmektir. Ricoh Theta V'nin bu birleştirme özelliği gerçekten en üst seviyede. 4K videolara 360 derece uzamsal ses kaydetme özelliği sayesinde daha gerçekçi ve doğal videolar çekebilirsiniz. Bu videoları Wi-Fi ve kablo bağlantı seçenekleriyle telefon ya da tablete aktarabilir, Facebook ve Line platformlarında anında paylaşıma açabilirsiniz. Theta+ uygulaması ile de diğer platformlarda paylaşılır hale getirmeniz mümkün.
Ricoh Theta V'nin dijital bir ekranı yok. Kamera ayarlarını yapmak için akıllı telefon bağlantısı gerekiyor. Wi-Fi bağlantısını ve mod tercihini kameranın üzerindeki ışıklı göstergelerden anlayabiliyorsunuz.
Ricoh Theta V 360 Spherical Camera ve aradığınız tüm kamera modelleri en uygun fiyatlarla Amazon'da!
360fly ile HD kalitesinde 3 saat çekim yapabilir ve depolayabilir, 3 dakikalık videoları hızlıca düzenleyerek anında paylaşabilirsiniz. Toz geçirmeyen, darbeye ve suya (uygun ekipmanlarla kullanıldığında) dayanıklı yapısıyla tam bir kullanıcı dostu. 360fly ayrıca dünyanın en geniş tek lensli kamerası olma özelliğini de taşıyor. Bunların yanı sıra 142 gram ağırlığı, 1504x1504 piksel çözünürlüğü, Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 bağlantıları, kayıt halindeyken 2 saatten uzun süren pil ömrü, Mono ACC 48KHz 64 Kbps ses formatı, dahili mikrofonu, bağlanma, düzenleme ve paylaşma ayarlarının yapılmasını sağlayan Smartphone uygulaması ve uygun fiyatı ile de 360fly, en iyi seçenekler arasında yer alıyor.
360fly kamerayla 4K video ya da 16:9 formatında standart çekim yapabilir ya da One-Push düğmesi ile geleneksel bir bas-çek fotoğraf makinesi gibi kullanabilirsiniz. Kameranın en iyi özelliklerinden biri de, çekim sırasında bile bu modlar arasında kolayca geçiş yapılabilmesine imkan sağlaması.
360fly 360 Degree HD Video Camera ve aradığınız tüm kamera modelleri en uygun fiyatlarla Amazon'da!
Sadece tasarımıyla bile piyasadakiler arasında en iyi sayılmayı fazlasıyla hak eden Insta360 One x, bir 360 derece kamerada olması gereken tüm nitelikleri taşıyor. Sadece 28 milimetre kalınlığındaki gövdesi, 95 gram ağırlığı ve tutuşu kolaylaştıran ergonomik yapısıyla, her yere yanınızda götürebilirsiniz. Kameranın gövdesindeki küçük ekran sayesinde, akıllı telefona bağlamak zorunda kalmadan gerekli bütün ayarları kamera üzerinden yapabilirsiniz. Pillerin çıkarılabilir olması da 360 derece kameralarda az rastlanan ve kameranın dayanıklılığını artırması bakımından çok faydalı bir başka özelliği. Kameranın bir selfie çubuğuna ya da tripoda takılabilmesi için, gövdesinin altında bir vida girişi bulunuyor. SD karta kaydedilen görüntüleri Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısıyla kablosuz olarak ya da Micro USB, Lightning ve USB-C ile kablolu olarak herhangi bir telefona veya tablete hızla transfer edilebilir, anında sosyal medyada paylaşabilirsiniz.
Mükemmel görüntü kalitesine gelince; Insta360 One x ile hem 360 derece hem de geleneksel 1080p çekim yapabilirsiniz. Kamera gövdesinin inceliği sayesinde görüntü sensörleri (Sony CMOS 1 ve 2.3") arasındaki mesafe çok az olduğundan, iki yarım küresel görüntü olabilecek en iyi biçimde birleştirilerek bir küresel görüntü (360 derece) elde edilebilir.
Insta360 One X ve aradığınız tüm kamera modelleri en uygun fiyatlarla Amazon'da!
Huawei EnVizion 360 Camera'nın çekime hazır hale gelmesi için sadece akıllı telefonunuza takmanız yeterli. Telefonunuzun çalışır halde olduğu her yerde, 360 derece kameranız da hazır demektir. Ayrıca şarj etmenize, hafıza kartını yedeklemenize ya da silmenize hiç gerek yok. Küçük ve hafif tasarımıyla her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Her biri 210 derece geniş açılı lense sahip, 13 Mp çift kameralı Huawei EnVizion, panorama, balıkgözü, gezegen ve VR olmak üzere 4 farklı modda çekim yapma imkanı veriyor. Huawei Mate ve P serisi, Samsung Galaxy serisi, Android 6.0 ve üstünü çalıştıran diğer USB C tipi bağlantı noktası olan akıllı telefonlarla uyumlu çalışıyor. USB C tipi bağlantı noktası ile akıllı telefonlara son derece kolay bir şekilde takılan kamera, başka hiçbir ayarlamaya gerek olmadan derhal çekime hazır hale geliyor. Facebook, YouTube, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarını destekleyen Huawei EnVizion ile, çektiğiniz görüntüleri yine aynı kolaylıkla anında paylaşabilirsiniz. Huawei EnVizion'la çekilen 360 derece fotoğraf ve videolar sanal gerçeklik gözlükleriyle de izlenebilir.
Huawei Envizion 360 ve aradığınız tüm kamera modelleri en uygun fiyatlarla Amazon'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Damat dehşeti! 'Biz oturuyorduk balkonda, geldi sıktı hepimize'