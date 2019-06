En İyi 360 Derece Kameralar

Sadece tasarımıyla bile piyasadakiler arasında en iyi sayılmayı fazlasıyla hak eden Insta360 One x, bir 360 derece kamerada olması gereken tüm nitelikleri taşıyor. Sadece 28 milimetre kalınlığındaki gövdesi, 95 gram ağırlığı ve tutuşu kolaylaştıran ergonomik yapısıyla, her yere yanınızda götürebilirsiniz. Kameranın gövdesindeki küçük ekran sayesinde, akıllı telefona bağlamak zorunda kalmadan gerekli bütün ayarları kamera üzerinden yapabilirsiniz. Pillerin çıkarılabilir olması da 360 derece kameralarda az rastlanan ve kameranın dayanıklılığını artırması bakımından çok faydalı bir başka özelliği. Kameranın bir selfie çubuğuna ya da tripoda takılabilmesi için, gövdesinin altında bir vida girişi bulunuyor. SD karta kaydedilen görüntüleri Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısıyla kablosuz olarak ya da Micro USB, Lightning ve USB-C ile kablolu olarak herhangi bir telefona veya tablete hızla transfer edilebilir, anında sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

Mükemmel görüntü kalitesine gelince; Insta360 One x ile hem 360 derece hem de geleneksel 1080p çekim yapabilirsiniz. Kamera gövdesinin inceliği sayesinde görüntü sensörleri (Sony CMOS 1 ve 2.3") arasındaki mesafe çok az olduğundan, iki yarım küresel görüntü olabilecek en iyi biçimde birleştirilerek bir küresel görüntü (360 derece) elde edilebilir.

Bütçe Dostu: Huawei EnVizion 360 Camera

Huawei EnVizion 360 Camera'nın çekime hazır hale gelmesi için sadece akıllı telefonunuza takmanız yeterli. Telefonunuzun çalışır halde olduğu her yerde, 360 derece kameranız da hazır demektir. Ayrıca şarj etmenize, hafıza kartını yedeklemenize ya da silmenize hiç gerek yok. Küçük ve hafif tasarımıyla her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Her biri 210 derece geniş açılı lense sahip, 13 Mp çift kameralı Huawei EnVizion, panorama, balıkgözü, gezegen ve VR olmak üzere 4 farklı modda çekim yapma imkanı veriyor. Huawei Mate ve P serisi, Samsung Galaxy serisi, Android 6.0 ve üstünü çalıştıran diğer USB C tipi bağlantı noktası olan akıllı telefonlarla uyumlu çalışıyor. USB C tipi bağlantı noktası ile akıllı telefonlara son derece kolay bir şekilde takılan kamera, başka hiçbir ayarlamaya gerek olmadan derhal çekime hazır hale geliyor. Facebook, YouTube, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarını destekleyen Huawei EnVizion ile, çektiğiniz görüntüleri yine aynı kolaylıkla anında paylaşabilirsiniz. Huawei EnVizion'la çekilen 360 derece fotoğraf ve videolar sanal gerçeklik gözlükleriyle de izlenebilir.

