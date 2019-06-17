En İyi 360 Derece Kameralar

Meslekleri gereği ya da hobi olarak fotoğraf ve video çekimleriyle ilgilenenler için 360 derece kameralar, çok heyecan verici, bir o kadar da eğlenceli yepyeni bir deneyim. Hemen söyleyelim, bu kameralarla kaliteli bir görüntü elde etmek oldukça zor. En iyi görüntü için kamerayı en doğru yere yerleştirmek, bunun için de sayısız deneme yapmak gerekiyor. Bugün için bir 360 derece kameradan beklenen, mükemmel görüntü kalitesinden daha çok kolay kullanılabilir ve taşınabilir olması. Fakat hızla ilerleyen gelişmeler gösteriyor ki, 360 derece kameralar yakında tüm akıllı telefonlarda standart bir uygulama haline gelecek. O gün gelene kadar elimizdeki imkanlarla mümkün olduğunca pratik yapmak ve ustalık kazanmaya çalışmak en iyisi. Editörün Tercihi: Ricoh Theta V 360 Spherical Camera Sade tasarımı ve boyutları ile son derece kolay bir kullanımı olan Ricoh Theta V, özellikle 360 derece kameralara yeni yeni ilgi duymaya başlayanlar için en iyi seçenek. Çözünürlüğü diğer pek çok kameradan daha düşük olsa bile lenslerinin ve görüntü sensörlerinin kalitesi sayesinde mükemmel fotoğraflar ve videolar ortaya çıkıyor. 360 derece kameraların temel amacı, iki sensör tarafından ayrı ayrı alınan görüntüleri birleştirerek tek bir küresel görüntü meydana getirmektir. Ricoh Theta V'nin bu birleştirme özelliği gerçekten en üst seviyede. 4K videolara 360 derece uzamsal ses kaydetme özelliği sayesinde daha gerçekçi ve doğal videolar çekebilirsiniz. Bu videoları Wi-Fi ve kablo bağlantı seçenekleriyle telefon ya da tablete aktarabilir, Facebook ve Line platformlarında anında paylaşıma açabilirsiniz. Theta+ uygulaması ile de diğer platformlarda paylaşılır hale getirmeniz mümkün.

Ricoh Theta V'nin dijital bir ekranı yok. Kamera ayarlarını yapmak için akıllı telefon bağlantısı gerekiyor. Wi-Fi bağlantısını ve mod tercihini kameranın üzerindeki ışıklı göstergelerden anlayabiliyorsunuz. Ricoh Theta V 360 Spherical Camera ve aradığınız tüm kamera modelleri en uygun fiyatlarla Amazon'da! Fiyat/Performans Ürünü: 360fly 360 Degree HD Video Camera (Second Generation) 360fly ile HD kalitesinde 3 saat çekim yapabilir ve depolayabilir, 3 dakikalık videoları hızlıca düzenleyerek anında paylaşabilirsiniz. Toz geçirmeyen, darbeye ve suya (uygun ekipmanlarla kullanıldığında) dayanıklı yapısıyla tam bir kullanıcı dostu. 360fly ayrıca dünyanın en geniş tek lensli kamerası olma özelliğini de taşıyor. Bunların yanı sıra 142 gram ağırlığı, 1504x1504 piksel çözünürlüğü, Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 bağlantıları, kayıt halindeyken 2 saatten uzun süren pil ömrü, Mono ACC 48KHz 64 Kbps ses formatı, dahili mikrofonu, bağlanma, düzenleme ve paylaşma ayarlarının yapılmasını sağlayan Smartphone uygulaması ve uygun fiyatı ile de 360fly, en iyi seçenekler arasında yer alıyor.